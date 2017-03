Đất nền Đồng Nai tăng giá mạnh ở đầu năm 2017

Tăng giá 30%

Đầu năm 2017, trong khi thị trường căn hộ tại TP.HCM còn khá yên ắng thì phân khúc đất nền, nhà phố lại rất sôi động. Các quận vùng ven thuộc phía Đông TP.HCM và các khu vực giáp ranh như Biên Hòa (Đồng Nai) và Dĩ An (Bình Dương) đã có hàng trăm giao dịch

Từ hai năm qua, giá đất nền ở khu Đông tăng mạnh. Điều này đã lan nhanh qua thị trường đất nền Đồng Nai. Chẳng hạn, tại dự án Khu đô thị Long Hưng ở Biên Hòa chỉ trong sáu tháng đã có hơn 1.500 được bán ra thị trường. Nhu cầu tăng cao dẫn đến giá đất tại khu vực này tăng mạnh.

Thực tế, giá đất nền tại Đồng Nai đã tăng trung bình khoảng 30%. Tại dự án Long Hưng, vào tháng 6-2016 giá đất nền dự án này được bán khoảng 7 triệu đồng/m2 thì hiện tại đã tăng lên gần 10 triệu đồng/m2.

“Donaland vừa công bố ra thị trường 70 nền nhà phố thương mại và 92 nền biệt thự ven sông của dự án Long Hưng. Sau một tuần, lượng khách hàng quan tâm và giữ chỗ đã tăng khá mạnh. Lần đầu tiên trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Đồng Nai mới có sức hút mạnh đến như vậy”, bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Công ty Donaland nói.





Đất nền tại dự án Khu đô thị Long Hưng đã tăng giá 30% kể từ lúc mở bán vào tháng 6-2016

Không chỉ Long Hưng, nhiều dự án đất nền tại Đồng Nai cũng đang có sức hút khá mạnh thời gian qua như The Viva City do Công ty Địa ốc LDG làm chủ đầu tư, biệt thự Giang Điền, Sakura Valley… Dự án The Viva City tại huyện Trảng Bom có quy mô lên đến 117ha nhưng hiện tại, gần 2000 sản phẩm của giai đoạn một đã được bán hết.



Mới đây, Công ty Địa ốc LDG cũng đã khởi công trung tâm thương mại ViVa Square tại Khu đô thị The Viva City và nhận giữ chỗ shop thương mại. Ngay trong ngày công bố đã có 300 khách hàng đăng ký mua sản phẩm.

Viva Square là Trung tâm thương mại kết hợp mô hình kinh doanh truyền thống và hiện đại đầu tiên tại Trảng Bom, liền kế Biên Hòa. Hiện tại, giá đất tại những dự án này có cũng có mức tăng trung bình từ 20-30% so với sáu tháng trước đây.

Lợi thế hạ tầng

Theo phân tích của giới chuyên môn, có nhiều nguyên nhân lý giải tình hình đất nền khu vực Đồng Nai tăng mạnh, trong đó có 2 nguyên nhân chính yếu là sức hấp dẫn của hạ tầng và giá đất còn khá mềm so với khu vực vùng ven của TP.HCM. Đồng Nai cũng là khu vực có hướng mở dân số lẫn hạ tầng kết nối, cửa ngõ giáp với hầu hết các tỉnh miền Đông Nam bộ và Trung bộ.

Hiện tại, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đã và sẽ hoàn thành kết nối TP.HCM với Đồng Nai như đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành, Xa Lộ Hà Nội mở rộng đã được đưa vào sử dụng, các công trình khác như tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đang được xây dựng và sẽ kết nối TP.HCM với Biên Hòa.

Đồng thời, bến xe miền Đông mới tại quận 9 đang được xây dựng để thay thế Bến xe miền Đông hiện nay sẽ sớm được đưa vào sử dụng cũng kích thích toàn khu vực này phát triển. Những công trình hạ tầng này đã làm cho khoảng cách giữa TP.HCM và Đồng Nai ngày càng xích lại gần nhau hơn. Từ đó đã thu hút một lượng lớn người dân làm việc tại TP.HCM về Đông Nai sinh sống.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Giám đốc Công ty Donaland còn cho rằng, do thói quen sinh sống hầu hết những người dân nhập cư ở các khu vực miền Đông hay miền Trung có nhu cầu về nhà ở đều chọn hướng Đông để lập nghiệp. Một lý do nữa khiến đất Đất nền Đồng Nai tạo sức hút là sự chênh lệch về giá.

“Trong khi Đồng Nai chỉ cách TP.HCM một dòng sông, nhưng giá đất tại quận 9 và Thủ Đức đang ở mức trung bình 20 triệu đồng/m2 nhưng giá đất Đồng Nai vẫn còn khá thấp. Trong tương lai, khi hầng tầng kết nối hoàn chỉnh giá đất Đồng Nai còn có khả năng tăng cao”, bà Tú nhận định.

Còn ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Địa ốc LDG cho rằng, năm 2016 đã có hàng ngàn sản phẩm từ các dự án này được giao dịch thành công. Điều này là minh chứng cho sức hút của bất động sản Đồng Nai đang tăng mạnh.

“Thị trường bất động sẳn Đồng Nai phục hồi mạnh mẽ thời gian gần đây một phần do giá đất nền Đồng Nai so với TP.HCM còn khá mềm. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển quỹ đất xung quanh thị trường cốt lõi và mở rộng thêm các thị trường lân cận Biên Hòa, sân bay Long Thành, Bình Dương... để đón đầu xu hướng phát triển lan tỏa từ trung tâm thành phố lớn sang các khu vực vệ tinh”, ông Hưng nói.