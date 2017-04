Đất Xanh vào top 150 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, bảng xếp hạng FAST500 được công bố ghi nhận những nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong năm vừa qua. Bảng xếp hạng FAST500 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khách quan và độc lập, khoa học và tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế hiện hành.



Ông Vũ Quốc Việt Nam – Đại diện Đất Xanh nhận giải thưởng từ Ban tổ chức

Thứ hạng các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên các tiêu chí tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu giai đoạn 2011 - 2016, hiệu quả kinh doanh, tổng tài sản, tổng lao động, lợi nhuận sau thuế và uy tín doanh nghiệp… để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành.



Việc Tập đoàn Đất Xanh có mặt trong Bảng xếp hạng FAST500 đã cho thấy sức phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công ty khi khai thác tốt các thế mạnh hiểu biết thị trường, năng lực triển khai dự án, năng lực tài chính và kinh doanh hiệu quả để tiếp tục có bước tăng trưởng mạnh mẽ và đột phá trong năm 2016 vừa qua.

Cụ thể: doanh thu đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 616% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế đạt 537 tỷ đồng, tăng 926% so với 2012; tổng tài sản đạt 5.563 tỷ đồng, tăng 682% so với 2012.

Theo đánh giá của Vietnam Report, những doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng Fast 500 là những ngôi sao đang lên (rising star companies) của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, Đất Xanh được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng nhất, là nhân tố tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội nước nhà.

Và hiện nay, ngôi sao Đất Xanh đang tăng tốc để trở thành một trong những tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam với hơn 27 dự án đầu tư trải dài trên khắp cả nước và mạng lưới 40 sàn giao dịch, 1.500 nhân viên kinh doanh, cùng hơn 60 sàn liên kết và đội ngũ 2.000 cộng tác viên hoạt động trên toàn quốc.



Các doanh nghiệp nằm trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Sau 14 năm hoạt động trên thị trường bất động sản, Đất Xanh đã trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện hàng đầu Việt Nam và đang vươn mạnh mẽ ra quốc tế.

Với mô hình chiến lược khép kín “Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ” đã giúp Đất Xanh chủ động từ đầu vào đến đầu ra, nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, giá bán hợp lý và dịch vụ tốt nhất trong ngành. Đó không chỉ thể hiện sự phát triển vững bền của một doanh nghiệp mà còn là tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, đất nước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Đất Xanh luôn gắn kết và chia sẻ với xã hội nhằm góp phần giảm nhẹ khó khăn và đem đến nụ cười cho cộng đồng. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, Đất Xanh được xã hội ghi nhận với hàng loạt giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.

Cụ thể như: bằng khen Thủ tướng, giải thưởng VNR500, FAST500 (Vietnam Report), Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam (BCI Asia Awards), Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes)… Với những đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội, Đất Xanh đã khẳng định được vị thế của một doanh nghiệp có uy tín, có trách nhiệm trên thị trường bất động sản.

Hướng đến năm 2030, Đất Xanh trở thành 1 trong 10 công ty phát triển bất động sản tốt nhất Đông Nam Á với sứ mệnh cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu khách hàng Việt Nam và Đông Nam Á.