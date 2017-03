Địa ốc Phát Đạt sẽ trả nợ 1.000 tỉ cho DongA bank

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa ký quyết định thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017 và triển khai tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Theo đó, năm nay Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu bán hàng và dịch vụ 2.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 336 tỉ đồng. Với kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2016, Phát Đạt sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%.



The Everich 2, nay đã được đổi tên thành River City là dự án khiến Phát Đạt chết đứng và lâm vào cảnh nợ nần

Với kế hoạch này, Phát Đạt dự kiến trích 6% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển, 5% cho quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng. Chia cổ tức cho cổ đông tối đa 85% lợi nhuận sau thuế, tương đương 286 tỉ đồng).



Công ty này cũng lên phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 10% trong năm 2017. Như vậy, Phát Đạt dự kiến phát hành 20,2 triệu cổ phiếu trong quý II năm nay bằng dòng tiền lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vào cuối năm 2016.

Kế hoạch của Phát Đạt trong năm 2017 là thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu và tăng tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Công ty cũng đặt mục tiêu tập trung các nguồn thu khoảng 1.000 tỷ đồng để trả hết nợ vay của ngân hàng Đông Á và giảm nợ trái phiếu.

Đồng thời, tập trung triển khai, thi công xây dựng các dự án BT để đổi hạ tầng lấy quỹ đất có giá trị cao tại trung tâm TP.HCM. Tiếp tục triển khai xây dựng và kinh doanh các dự án trên quỹ đất hiện có.

Khoản nợ 1.000 tỉ đồng mà Phát Đạt vay của ngân hàng Đông Á là để thực hiện dự án The EverRich 2 vào năm 2008. The EverRich 2 từng khiến Phát Đạt chết đứng. Hiện tại, dự án đã được đổi tên thành River City sau khi bị Công ty Cổ phần Đẩu tư và Phát triển Bất động sản An Gia và Quỹ đầu tư Creed Group thâu tóm.

Hiện tại, Phát Đạt còn nợ ngân hàng Đông Á 421 tyỉ đồng với lãi suất xấp xỉ 15% và nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 2.000 tỉ đồng.

Dự kiến, vào ngày 22-3, Phát Đạt sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017. Trên thị trường, giá cổ phiếu PDR của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đang giao dịch quanh mức 14.100 đồng/cổ phiếu. Khối lượng cổ phiếu đang niêm yết là 201.809.971 cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của Phát Đạt trên thị trường chứng khoán khoảng 2.845 tỉ đồng.