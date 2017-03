Dự báo giá bán căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng

Trong quý I/2016, giá bán căn hộ ở tất cả các phân khúc tăng 5% so với cùng kỳ trên thị trường sơ cấp (chủ đầu tư chào bán) và tăng 7% trên thị trường thứ cấp (mua đi bán lại) tại nhiều dự án ở TP HCM, theo Jones Lang Lasalle.

Báo cáo mới nhất của đơn vị tư vấn này cho biết, giá bán căn hộ có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt phân khúc trung cấp tại quận 2, 4 có tỷ lệ tăng nhỉnh hơn so với phần còn lại của thị trường. Biệt thự, nhà phố duy trì xu hướng tăng giá ở mức cao hơn, tập trung tại các dự án tại quận 9.



Dự báo 6 tháng cuối năm giá bán căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng

Căn hộ hạng A và hạng C ghi nhận sự tăng giá theo quý và theo năm do giá chào bán cao từ nhiều dự án vừa ra mắt. Giá bán trung bình của căn hộ hạng A ghi nhận mức tăng 9% so với quý I/2016 và tăng 17% so với quý II/2015, đạt mức trung bình khoảng hơn 53 triệu đồng/m2. Giá bán căn hộ hạng C tăng bình quân 1% so với quý trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức bình quân khoảng 19,6 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá chào bán căn hộ hạng B bình quân giảm gần 5% so với quý trước và 3% so với quý II/2015, ở mức 29,5 triệu đồng/m2.

Đối với thị trường nhà ở, khối lượng giao dịch giảm khoảng 25% so với quý trước và 29% so với cùng kỳ năm trước.

Quận 2, 7, 8, Bình Thạnh tiếp tục thống lĩnh thị trường, chiếm khoảng 54% tổng nguồn cung căn hộ sơ cấp; chiếm khoảng 50% tổng lượng giao dịch trong quý II/2016.

Cushman & Wakefield đánh giá từ quý II/2016 trở đi, ước tính có khoảng 80.000 căn hộ dự kiến gia nhập thị trường. Nguồn cung tương lai có xu hướng tập trung ở khu Nam và khu Đông, chiếm gần 60% tổng nguồn cung tương lai.

Một số lượng các dự án căn hộ hạng A và hạng B có vị thế tốt đón nhận khá nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Niềm tin thị trường nhà ở dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong ngắn và trung hạn.

Ước tính có 19 dự án căn hộ ở tất cả các phân khúc đã được tung ra thị trường trong thời gian qua với số lượng căn hộ đã ra mắt lên đến 8.396 căn hộ. 19 dự án nói trên sẽ được bàn giao căn hộ vào giai đoạn 2017 - 2018.

Dẫn đầu số lượng căn hộ được ra mắt là dự án Diamond Riverside (Q. 8); dự án Vinhomes Golden River (Q. 1); Richstar (Q. Tân Phú); dự án River City (Q. 7). Chỉ riêng số lượng căn hộ ra mắt của 4 dự án nói trên đã chiếm đến 51% số lượng căn hộ ra mặt trên toàn thị trường TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn cung nhà ở trên thị trường TP HCM đang có diễn biến trái chiều ở phân khúc căn hộ và nhà ở gắn liền với đất. Lượng căn hộ mở bán 3 tháng qua đạt 9.720 căn, tăng 28% theo quý và 63% theo năm.

Phân khúc có giá bán trên 1.000 USD/m2 (trung cấp) có xu hướng lấn lướt. Ngược lại, lượng nhà ở gắn liền với đất được mở bán chỉ đạt 279 căn, giảm 44% so với mức cao kỷ lục trong quý IV/2015, thanh khoản cũng giảm 33%.

Dự báo trong các quý còn lại của năm 2016, TP HCM sẽ chào đón 20.000 căn nhà được tung ra thị trường và lượng nhà hoàn thành ước tính khoảng 15.000 căn. Uy tín chủ đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh số và giá bán nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục xu hướng đi lên.