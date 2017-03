Du lịch bùng nổ, dự án khách sạn tràn ngập ven biển Đà Nẵng

Theo CBRE Việt Nam, trong quý I/2016, Đà Nẵng đón trên 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế chiếm 35%. So với cùng kỳ năm trước, khách quốc tế tăng 15%, khách trong nước tăng 20%. Chính quyền TP.Đà Nẵng cũng vừa công bố sẽ hợp tác với các hãng hàng không để nâng cấp các chuyến bay thuê thành những chuyến bay thương mại đến thành phố.



Cuối tháng 5/2016, hãng hàng không Bangkok Airways đã mở đường bay Đà Nẵng – Bangkok, góp phần tăng đường bay quốc tế thành 25 đường bay. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút thêm lượng khách du lịch lớn đến Đà Nẵng.



Theo giới chuyên môn, thị trường BĐS Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng cao, bên cạnh yếu tố du lịch tăng trưởng, sắp tới Đà Nẵng còn có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là APEC 2017. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng đang trở thành một điểm đến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu khi mà các TP lớn khác như Hà Nội và Tp.HCM đã trở nên đắt đỏ.



Vì thế, hoạt động xây dựng tại các khách sạn có thương hiệu quốc tế cũng đang được đẩy mạnh, đáng chú ý như Sheraton, Marriot hay Hilton.



Các dự án khách sạn đang có xu hướng mở rộng ra hướng ven biển, và dự kiến sẽ tăng mạnh trong tương lai. Từ năm 2016 đến 2018, thị trường sẽ có khoảng hơn 3.000 phòng mới ở tất cả phân khúc từ 16 dự án đang được xây dựng. Trong đó, trên 90% sẽ là những dự án ven biển.





Dự án khách sạn thuộc giai đoạn 1 Dự án New Hoi An City đang xây dựng quy mô khoảng gần 400 phòng, đón đầu sự kiện Apec.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tính đến giữa tháng 6/2016, Đà Nẵng có 535 cơ sở lưu trú du lịch với 20.166 phòng, trong đó khối 4-5 sao và tương đương có 35 khách sạn với 6.084 phòng; khối 3 sao và tương đương có 65 khách sạn với 4.394 phòng; khối 1-2 sao và tương đương có 425 khách sạn với 9.411 phòng; căn hộ biệt thự du lịch cao cấp và đạt chuẩn, nhà nghỉ du lịch, lưu trú nhà dân (homestay) có 10 đơn vị với 277 phòng. So với thời điểm cuối năm 2015, đã tăng 45 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 1.933 phòng.



Theo quan sát của chúng tôi, dọc các tuyến đường Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Võ Nguyên Giáp, An Thượng 1 đến An Thượng 4, Đỗ Bá, Phan Tôn, Lê Quang Đạo, Hoàng Kế Viêm, Trần Bạch Đằng, Ngô Thì Sĩ (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn)..., có ít nhất trên 40 khách sạn từ 4-15 tầng đang xây dựng dang dở.



Đó là chưa kể tại các tuyến đường như Hà Bổng, Dương Đình Nghệ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại (thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà)... đã trở thành “phố khách sạn” từ lâu. Ngoài ra, các đường nhánh, đường rẽ trên các trục đường Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc phường An Hải Bắc)..., cũng có nhiều công trình khách sạn đang xây mới. Riêng khu vực từ đường Nguyễn Văn Thoại đến đường Trần Văn Dư (phường Mỹ An) có hàng chục khách sạn đã và đang xây dựng.





Chỉ riêng đoạn đường Trường Sa chưa đầy 700m đã có hàng chục khách sạn đang xây dựng



"Nóng" nhất phải kể đến tuyến đường Trường Sa, con đường "ôm" trọn bờ biển đẹp của thành phố Đà Nẵng. Nơi đây, chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 2km, chúng tôi đã chứng kiến được 15 khách sạn 3-5 sao đang hối hả xây dựng.



Trong đó, có nhiều khách sạn cho biết sẽ đi vào hoạt động trong quý 3/2016 này. Dạo quanh các tuyến đường nhỏ hơn kết nối với đường Trường Sa, hàng loạt khách sạn 1-3 sao, nhà nghỉ cũng đang gấp rút xây dựng.



Theo nhiều nhân viên hướng dẫn du lịch, Đà Nẵng đang là một "đại công trường" với tốc độ thi công dự án nghỉ dưỡng, du lịch 24/24 nhằm kịp thời đưa vào hoạt động phục vụ các sự kiện lớn trong năm 2017. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những loại khách sạn 1-3 sao phần lớn là do các nhà đầu tư từ địa phương khác đến đây mua đất xây dựng.



Chẳng hạn, theo tiết lộ của anh Ng. Xuân Trường, trưởng phòng kinh doanh của một công ty bia tại Đà Nẵng, đất phân lô ven biển hiện nay khá đắt, người bán và người mua tự thương lượng với nhau. Tuy nhiên, phần lớn đất trống tại khu vực này hầu như không còn nên giá chuyển nhượng khá cao!



Được biết, giá đất ven biển khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn được chào bán tăng cao đến chóng mặt. Tại vị trí nền đất 2 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp - Hà Chương được chào bán 120 triệu đồng/m2. Ở vị trí khác trên tuyến đường Trường Sa chào bán ở mức xấp xỉ 100 triệu đồng/m2, trung bình khoảng 60-70 triệu đồng/m2.



Các nền đất phù hợp cho việc đầu tư xây dựng khách sạn đang được đẩy giá từng ngày. Cá biệt, có nền đất tăng giá giao dịch lên gấp 2-3 lần trong những tháng gần đây. Một lô đất có diện tích 140m2 ven đường Võ Nguyên Giáp chào bán 10 tỷ đồng.



Hiện nhiều lô đất ven biển được giao dịch vượt qua mức 100 triệu đồng/m2. Một mặt bằng giá đất mới đang hình thành ở khu vực ven biển phía Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn cho thấy sức đầu tư BĐS nghỉ dưỡng đã làm cho giá đất đang bị thả nổi và tăng cao hơn khu vực nội thành.