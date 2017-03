Đua nhau bán nhà kèm cam kết cho thuê

Nở rộ

Dù nằm trên nằm trên Quốc lộ 1A, quận Bình Tân nhưng chung cư An Gia Star vẫn được rao bán kèm cam kết cho thuê lại với giá 8 triệu đồng/tháng. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của chúng tôi, xung quanh khu vực này, giá nhà cho thuê khá rẻ. Một căn hộ chung cư có 2 phòng ngủ chỉ 4 triệu đồng/tháng, còn nhà 1 triệt và 1 lầu là 5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chủ đầu tư lại cam kết An Gia Star có mức giá cho thuê cao gấp 2 lần so với mặt bằng chung trong khu vực.



Dự án chung cư An Gia Star cam kết cho thuê 8 triệu/tháng dù nằm ở ngoại thành.

Tại quận 10, một dự án dự án căn hộ trên đường Cao Thắng, chủ đầu tư cũng đưa ra cam kết thuê lại 10 triệu đồng/tháng. Dự án này gồm tòa nhà 15 tầng, 1 tum và 2 tầng hầm. Dự án Top Life Tower tại số 376, Điện Biên Phủ, quận 10 cũng được chủ đầu tư cam kết thuê lại trong 2 năm với mức giá 22 triệu đồng/tháng cho căn hộ có diện tích 49 – 76 m2.

Tương tự, dự án The Everich II ở quận 7 cũng cam kết cho thuê lại một tháng là 15 triệu đồng/căn hộ. Còn khách hàng mua căn hộ Xi Grand Court được cam kết thuê lại gần 300 triệu/năm. Dự án này được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận nhận chuyển nhượng từ chủ đầu tư ban đầu là GS. Xi Grand Court được thiết kế gồm 4 block, cao 29 tầng trên quỹ đất gần 18.000 m2.

Ochard Garden là một trong những dự án căn hộ cao cấp mà Novaland triển khai tại quận Phú nhuận. Novaland cũng cam kết cho thuê, áp dụng với tất cả các lô Officetel. Theo đó, các căn hộ ở tầng 6 sẽ được cam kết trong 12 tháng và mỗi tháng cho thuê được 10 triệu đồng. Các căn Officetel còn lại được cam kết 18 tháng, mỗi tháng được trả 10 triệu đồng.

Một dự án khác của Novaland là River Gate cũng được cam kết cho thuê lại với giá 12 triệu đồng/tháng với những căn hộ Officetel. Ngoài ra, Novaland còn cam kết khách hàng sẽ thu lợi từ việc bán lại căn hộ ít nhất 10% trong một năm, trên tổng giá trị hợp đồng mua nhà.

Ngoài ra, Novaland còn cam kết về hiệu quả sinh lời khi khách hàng bán lại căn hộ ở dự án River Gate. Theo đó, trong vòng một tháng kể từ ngày nhận nhà, nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng chủ đầu tư sẽ mua lại căn hộ. Chậm nhất là 2 tháng kể từ ngày nhận được thông báo trả nhà của khách hàng, chủ đầu tư hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã thanh toán.

Khu phức hợp căn hộ, thương mại, văn phòng River Gate nằm trên đường Bến Vân Đồn, quận 4. Dự án gồm tháp A cao 27 tầng và tháp B cao 33 tầng. Mỗi căn hộ có 1 – 3 phòng ngủ và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017.

Nên chọn chủ đầu tư uy tín

Trao đổi với phóng viên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, việc các chủ đầu tư hứa hẹn với người mua nhà, đảm bảo cho thuê lại 8 – 10 triệu/tháng là điều rất khó. Bởi đó là vấn đề của tương lai. Thứ hai là thị trường bất động sản biến động vô cùng. Việc có người thuê hay không, lợi nhuận tăng bao nhiêu phần trăm phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế vĩ mô.

“Tất hứa hẹn chỉ là ẩn số, rất khó để biết nó có thành hiện thực hay không. Điều quan trọng khi mua những dự án như vậy phải xem chủ đầu tư ở trong quá khứ có làm được những dự án đó chưa”, ông Hiếu nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động Sản TP.HCM cho rằng, các dự án bán nhà kèm cam kết cho thuê chỉ là chiêu PR để bán hàng. Ông Châu khuyến cáo, khi mua nhà kiểu này thì khách hàng cần lưu ý một số vấn đề như xem kỹ hợp đồng về các điều khoản như thời gian cam kết cho thuê, mức độ đầu tư thêm về trang thiết bị nội thất… Lưu ý xem xét giá bán căn hộ hợp lý ở thời điểm thị trường hiện tại, hợp lý so với các sản phẩm cùng phân khúc.



Dự án River Gate được cam kết cho thuê lại với giá 12 triệu đồng/tháng.

Khách hàng cũng nên so sánh kỹ giữa hình thức ưu đãi cam kết cho thuê và các hình thức ưu đãi khác như chiết khấu trên giá trực tiếp, giãn phương thức thanh toán… Người mua nhà cũng nên chọn mua căn hộ hoàn thiện từ chủ đầu tư uy tín. Những công ty bất động sản có thương hiệu tốt luôn sẵn sàng cam kết mạnh mẽ với khách hàng về chất lượng công trình, chế độ hậu mãi…

Phần lớn khách hàng tìm mua căn hộ để được cam kết cho thuê lại là các nhà đầu tư chứ không phải những người có nhu cầu mua để ở. Do đó, khách hàng thường so sánh khả năng sinh lợi nếu đầu tư vào nhà đất luôn cao hơn việc gửi tiền vào ngân hàng mà không nghĩ giá chào bán như vậy đã hợp lý chưa. Trên thực tế, giá đó đã bao gồm khoản tiền mà chủ dự án phải trả tiền thuê cho chủ căn hộ trong 1 – 2 năm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Sĩ Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Gia Investment cho biết, chung cư An Gia Star được bán kèm cam kết cho thuê lại với giá 8 triệu đồng/tháng là chính xác.

“Đây là chính sách bán hàng của công ty nhằm hướng đến nhóm khách hàng đầu tư hoặc mua để cho thuê. An Gia Investment sẽ thực hiện đúng những cam kết này với khách hàng”, ông Khoa nói.

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, Tập đoàn có một số dự án cam kết sinh lời 10%/năm, cam kết cho thuê lại 10 triệu/tháng. Tuy nhiên, các chương trình trên chỉ áp dụng tại một số dự án và một số thời điểm nhất định.

Ngoài ra, Novaland cũng đưa ra rất nhiều gói hỗ trợ tài chính hợp lý khác để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, các dự án này luôn có ưu thế về vị trí và chất lượng công trình nên sản phẩm Novaland luôn đảm bảo đảm tính thanh khoản cho khách hàng: dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê…

Đại diện Novaland dẫn chứng, các dự án đã hoàn thành và đi vào sử dụng của Novaland tại quận 4 như Icon 56, Galaxy 9, hiệu suất sinh lợi officetel đạt 8 – 12%/năm với tỷ lệ lấp đầy cao, tiêu thụ nhanh chóng. Ngoài ra, Novaland còn giới thiệu dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi khách hàng đã mua sản phẩm của Novaland.

Theo đó, Novaland Agent sẽ là công ty chuyên thực hiện các dịch vụ hỗ trợ chuyển nhượng, hỗ trợ cho thuê, hỗ trợ tư vấn giải pháp tài chính, hỗ trợ tư vấn pháp lý, quản lý căn hộ, giúp cho giá trị đầu tư bất động sản của khách hàng có tính thanh khoản cao, đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian cho khác hàng.