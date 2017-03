Đua nhau bán nhà trả chậm để kéo khách

Thanh toán linh hoạt

Him Lam Land vừa mở bán khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An ở quận 9. 100% căn hộ đã được đặt mua chỉ trong vài giờ đồng hồ. Có những căn hộ, 20 khách hàng phải bốc thăm để chọn mua.

Him Lam Phú An có giá từ 1,5 – 1,8 tỷ đồng và được áp dụng chính sách trả chậm. Khách hàng mua nhà chỉ phải trả 45% giá trị đến khi nhận nhà trong thời gian 2 năm. 50% giá trị căn hộ còn lại được trả chậm tiếp theo trong 4 năm nữa sau khi nhận nhà.

“Đây là chính sách thanh toán linh hoạt và kéo dài và lần đầu tiên được công ty áp dụng, tạo cơ hội dễ dàng sở hữu nhà cho người trẻ. Chính sách thanh toán đặc biệt phù hợp với những người trẻ chưa tích lũy được nhiều tiền, góp phần giải quyết bài toán an cư cho xã hội”, ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Him Lam Land cho biết.

Hiện tại, dự án đã xây xong phần móng block A và C. Còn block B và D của dự án Him Lam Phú An sẽ xong phần móng vào cuối tháng này. Thời gian hoàn thiện công trình dự kiến là 24 tháng. Khách hàng sẽ được nhận nhà vào tháng 8 – 2018.

Tương tự, hơn 90% căn hộ của dự án Saigon South Residences của đợt 2 đã được khách hàng đặt mua. Đợt này có 321 căn hộ tòa nhà C và 80 căn hộ của tòa nhà B được mở bán.



Hàng trăm người xếp hàng mua nhà tại dự án Saigon South Residences

Với căn hộ từ 2 phòng ngủ, giá bán tầm 2 tỉ đồng và giá này đã bao gồm tiền sử dụng đất, quỹ bảo trì và thuế VAT. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đưa ra phương thức thanh toán thuận lợi đối với người mua.



Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng lịch thanh toán là 37 – 38 tháng kể từ lúc đặt cọc đến khi nhận nhà với khoản tiền tương ứng là 50% giá trị căn nhà. Đây là lịch thanh toán dài nhất từ trước đến nay mà Công ty Phú Mỹ Hưng tư áp dụng.

Giai đoạn đặt cọc là 15%, được chia làm 2 lần trả cách nhau 60 ngày. Hợp đồng mua bán được ký sau đó 6 tháng với 5% giá trị. Từ lúc ký hợp đồng đến thời điểm căn hộ được bàn giao cuối năm 2019, tổng giá trị thanh toán 30% với mức trung bình 20 triệu đồng/tháng. 45% còn lại sẽ thanh toán lúc nhận nhà và 5% cuối cùng sẽ trả lúc nhận giấy chủ quyền.

“Thời gian thanh toán kéo dài, cộng với phương thức chia thành nhiều đợt và dễ dàng vay ngân hàng giúp người mua sắp xếp tài chính thuận tiện. Điều này được các khách hàng trẻ đặc biệt quan tâm bởi đối với họ, những người có thu nhập ổn định, kế hoạch chi tiêu càng chi tiết càng tốt theo từng tháng để có thể chủ động sắp xếp”, đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết.

Với những khách hàng có nhu cầu vốn vay vốn, Công ty Phú Mỹ Hưng sẽ hỗ trợ toàn bộ lãi vay cho người mua trong 2 năm đầu. Ngoài ra, người mua nhà còn được ân hạn trả nợ gốc là 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được tính theo công thức: lãi suất tiết kiệm 12 tháng trả lãi sau cộng biên độ 3,5%/năm. Người mua có thể vay tối đa 75% giá trị hợp đồng mua bán trong thời hạn tối đa là 20 năm.

Tập đoàn Novaland cũng đang áp dụng hình thức thanh toán 40% nhận nhà tại tòa tháp khu E, dự án Sunrise Riverside ở khu Nam Sài Gòn. Trong đó đợt 1 thanh toán 10%, phần còn lại thanh toán 1%/tháng với lãi suất 0%.

Tại dự án này, Novaland còn tặng khách hàng gói hoàn thiện bếp cao cấp 100 triệu đồng, gói điện máy và nội thất cao cấp lên đến 67 triệu đồng

Khách hàng hưởng lợi

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Phúc cho biết, khách hàng chỉ cần có 500 triệu đồng là đã rất khả thi để tính chuyện mua nhà của Him Lam Land. Ngoài việc tổng giá trị căn nhà từ 1 – 1,5 tỉ đồng, công ty còn đưa ra chính sách bán hàng với các phương thức được hỗ trợ thanh toán dài hạn. Đối tượng khách hàng muốn nhắm đến là những người trẻ.



Dự án Him Lam Phú An sẽ được giao nhà vào tháng 8 - 2018

“Hạn chế lớn nhất của khách hàng trẻ tuổi là số tiền tích luỹ ban đầu còn ít nhưng ưu điểm của họ lại là những người rất giàu có. Đó là giàu có về sức khoẻ, tri thức và tiềm năng phát triển. Đây là những giá trị tín chấp mà giới trẻ có được. Vì vậy chính sách chi trả dài hạn được Him Lam Land đưa ra 6 phương án để khách hàng lựa chọn”, ông Phúc nói.



Ông Phúc cho biết thêm, người mua nhà chỉ phải trả 120 triệu đồng là ký hợp đồng mua nhà. Từ thời điểm này đến khi nhận nhà, khách hàng phải thanh toán thêm 420 triệu đồng trong 18 tháng. Lúc nhận nhà, khách hàng còn khoảng 50% giá trị căn hộ cần thanh toán.

Khi đó, công ty hỗ trợ cho người mua trả chậm 2 năm không lãi suất hoặc trả chậm trong 4 năm với lãi suất cố định là 6%/năm. Như vậy khách hàng chỉ phải trả 12 – 15 triệu đồng/tháng là có thể sở hữu nhà.

Đại diện Công ty Phú Mỹ Hưng cho rằng, do phương thức thanh toán linh hoạt nên rất nhiều khách hàng muốn mua nhiều sản phẩm để gia đình ở cùng nhau. Tuy nhiên, quan điểm của chủ đầu tư là muốn nhiều gia đình có cơ hội tận hưởng không gian sống chất lượng nên công ty quy định mỗi khách hàng chỉ được mua một căn hộ.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM nhận định, muốn giải quyết bài toán bán hàng thì giá cả phải cạnh tranh, khách hàng phải được hưởng nhiều ưu đãi.

“Việc cho khách hàng mua nhà trả chậm chỉ thực hiện được với doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh. Lúc này, khách hàng dễ dàng sở hữu căn nhà để an cư còn chủ đầu tư sẽ đẩy nhanh tốc độ bán hàng”, ông Châu nói.

Trên thực tế, tất cả căn hộ mở bán trong đợt 1 của dự án Him Lam Phú An đã được khách hàng đặt mua. Còn dự án Saigon South Residences, mỗi buổi mở bán có hàng ngàn người tham dự. Qua 2 đợt mở bán đã có hơn 900 căn hộ đã tìm được chủ.