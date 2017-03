Giá nhà tăng nhanh

Báo cáo này cho hay, các chính sách vĩ mô trong thời gian gần đây khiến thanh khoản bất động sản chững lại, thị trường hầu như không có thêm nhiều nguồn cung mới và đa số các nhà đầu tư chỉ mở bán để công bố điều chỉnh giá hoặc chính sách bán hàng mới. Điều này khiến giá bán tăng đáng kể.



Cụ thể, tại thị trường căn hộ TPHCM, một số dự án có giá bán sơ cấp tăng từ 5-7% so với những tháng đầu năm; giá bán thứ cấp cũng tăng khoảng từ 10-15%. Trái với giá bán, sức tiêu thụ của thị trường TPHCM sụt giảm, lượng giao dịch chỉ đạt 6.400 căn hộ, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2015. Sức tiêu thụ của căn hộ giá từ 2 - 4 tỉ đồng/căn giảm mạnh khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2015.



Gía bán ở nhiều phân khúc tăng nhanh. Ảnh: Mạnh Tùng

Thị trường đất nền, nhà phố cũng khá sôi động trong tháng 5. Khu vực quận 9, quận 2 có lượng khách mua tăng đáng kể, giá bán tăng cả ở thị trường sơ cấp và thứ cấp.



“Quỹ đất hạn chế cộng thêm việc tăng giá liên tục sẽ tạo đà cho giao dịch đất nền, căn hộ tầm trung tiếp tục sôi động trong các tháng tiếp theo”, VNREA nhận định.

Tại khu vực trung tâm, giá nhà được khảo sát nhích lên từng ngày. Giá nhà riêng trên các hẻm, ngõ đủ cho xe ô tô đỗ trước cửa tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Số người mua tăng nhanh nhưng số giao dịch thành công tăng chậm bởi người bán không cần phải vội bán nhà.

Đối với thị trường Hà Nội, VNREA cho biết, sức mua tăng nhẹ so với tháng trước do hàng loạt dự án mở bán, thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng. Giao dịch của thị trường có dấu hiệu tăng là do ngân hàng vừa có động thái giảm lãi suất huy động. Trong thời gian tới, lãi suất vay rất có khả năng sẽ giảm nhẹ, tác động tốt đến tâm lý khách hàng.

Cũng theo VNREA, trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện nhiều dự án căn có giá trên dưới 1 tỉ đồng/căn, hợp túi tiền người có thu nhập trung bình. Phân khúc này có tính thanh khoản khá cao nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Đồng thời, đa số các dự án đều chưa hội tụ đủ các yếu tố tiện ích, chất lượng xây dựng hay quy hoạch tổng thể về hạ tầng, an ninh...

Hiệp hội này cũng nhận định, người mua nhà hiện đã cẩn thận hơn, lựa chọn dự án một cách kỹ càng hơn sau vụ lùm xùm một dự án bất động sản có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ. Ngoài ra, hầu hết các dự án bất động sản rao bán thời điểm hiện tại đều nhận được sự hỗ trợ, bảo lãnh từ ngân hàng, giúp khách hàng có điều kiện mua nhà dễ dàng hơn và niềm tin vào dự án được củng cố hơn.

BĐS Đà Nẵng tăng trưởng tốt Từ đầu năm đến nay, thị trường căn hộ tại Đà Nẵng có khoảng 3.000 giao dịch thành công, tăng gần 75% so với cùng kỳ năm 2015, theo Công ty bất động sản VNG (VNG Land).

Ông Trần Đức Hiền, Giám đốc Kinh doanh và Phát triển dự án VNG Land, cho biết thị trường bất động sản Đà Nẵng hiện không chỉ nóng với phân khúc căn hộ mà còn hấp dẫn ở phân khúc đất nền giá rẻ phục vụ nhu cầu về nhà ở của người dân. Thêm nữa dòng sản phẩm cao cấp như khách sạn loại nhỏ, biệt thự nghỉ dưỡng hay mới đây là bất động sản giải trí - một mô hình tương đối mới và tiềm năng - cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Theo số liệu thị trường bất động sản 5 tháng đầu năm của công ty Bất động sản CBRE, Đà Nẵng hiện đứng thứ 3 cả nước (sau TPHCM và Hà Nội) về tổng số dự án bất động sản đang xây dựng, với 79 dự án ở tất cả các phân khúc văn phòng, bán lẻ, căn hộ dịch vụ, nhà ở. Theo CBRE, trong 6 tháng đầu năm 2016, Đà Nẵng chứng kiến số lượng nguồn cung căn hộ nghỉ dưỡng bán bằng 5 năm qua cộng lại. Các sàn giao dịch ghi nhận tỷ lệ giao dịch bán thành công bình quân đạt 63%. Trong đó lượng khách mua từ Hà Nội và các tỉnh thành phía bắc chiếm 75-85% số giao dịch. Vẫn theo ông Hiền, bất động sản Đà Nẵng hấp dẫn do nhiều yếu tố. Đà Nẵng sở hữu nhiều ưu điểm về vị trí, thiên nhiên, khí hậu, bờ biển; ở gần những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Cố đô Huế... Cơ sở hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư, di chuyển thuận tiện. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đủ sức đón hàng chục chuyến bay quốc tế từ Bangkok, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc tới, bên cạnh hàng trăm chuyến bay nội địa mỗi tuần... Đây chính là ưu thế đặc biệt của Đà Nẵng so với các điểm du lịch khác như Nha Trang hay Phan Thiết. Vân Ly