Mở bán dự án Saigon South Residences

Ngày 23 – 10, hơn 1.000 khách hàng đã đến tham dự sự kiện mở bán đợt 1, dự án Saigon South Residences của Công ty Phú Mỹ Hưng. Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ công bố 321 căn hộ của tòa nhà A với phương thức rút thăm lượt thứ tự ưu tiên chọn sản phẩm.

Tuy nhiên, do lượng khách tham dự cao gấp 3 lần so với lượng căn hộ được đưa ra và 100% căn hộ ở tòa nhà A đã được khách hàng đặt mua nên Phú Mỹ Hưng quyết định đưa ra thêm một phần tòa nhà B với 200 căn hộ ra chào bán.

Kết thúc buổi công bố mở bán, tỷ lệ tiêu thụ thành công của dự án Saigon South Residences giai đoạn 1 đạt hơn 90% trong tổng số 521 căn.



Dự án Saigon South Residences được hưởng nhiều tiện ích mà Phú Mỹ Hưng chưa có

“Rất nhiều khách hàng muốn mua nhiều sản phẩm để gia đình ở cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi mong nhiều gia đình có cơ hội tận hưởng không gian sống chất lượng nên mỗi khách hàng chỉ được mua một căn hộ Saigon South Residences”, đại diện chủ đầu tư cho biết.



Saigon South Residences hướng tới khách hàng trẻ và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ để mở rộng khả năng tiếp cận dự án của nhóm khách hàng này. Loại căn hộ 2 phòng ngủ chiếm khoảng 68% dự án với giá bán tầm 2 tỷ đồng và giá này đã bao gồm tiền sử dụng đất, quỹ bảo trì và thuế VAT

Khách hàng chọn mua căn hộ trong đợt công bố này sẽ được hưởng lịch thanh toán 38 tháng kể từ lúc đặt cọc đến khi nhận nhà với khoản tiền tương ứng là 50% giá trị căn nhà. Đây là lịch thanh toán dài nhất từ trước đến nay mà chủ đầu tư áp dụng.

Ngoài ra, dự án này còn chú trọng đầu tư nhiều cho hạ tầng, chất lượng không gian sống từ thiết kế, bố trí mặt bằng căn hộ cho đến hệ thống 69 tiện ích nội khu, cảnh quan ngoại khu… Có nhiều hạng mục trong dự án còn chưa từng xuất hiện tại các dự án trước của Phú Mỹ Hưng như vườn thể thao đa năng, khu công viên nước kết hợp hồ bơi rộng 1.700m2…

Saigon South Residences do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino – Pacific thiết kế gồm 6 tòa nhà: A, B, C, D, E và G có độ cao từ 19 – 29 tầng. Giữa hai khối tòa nhà B với C và D với E được liên kết với nhau bởi khối 2 tầng được sử dụng làm shophouse.

Toàn dự án có 1.840 căn hộ. Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao vào cuối năm 2019. Saigon South Residences có diện tích khu đất rộng 32.902m2. Trong đó, diện tích đất dành cho xây dựng là 9.521m2, chiếm 31% và 69% đất còn lại được dành cho không gian xanh mở, công trình tiện ích.