Nguồn cung càng nhiều người mua nhà càng có lợi

Theo ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Him Lam Land, năm 2016 công ty đã triển khai tổng cộng 2.511 sản phẩm. Trong đó, có 400 căn hộ Him Lam Phú Đông có giá trên dưới 1 tỉ đồng.

1.092 căn Him Lam Phú An và 60 căn Him Lam Chợ Lớn giai đoạn 3 có giá khoảng 1,5 tỉ đồng. 752 căn hộ cao cấp Him Lam Chợ Lớn giai đoạn 2 được mở bán và bàn giao nhà từ trong tháng 7 – 2016. 207 nền đất thuộc Khu dân cư cao cấp Him Lam Phú Đông.

Trong năm này, Him Lam Land đã bàn giao thành công 752 căn hộ Him Lam Chợ Lớn giai đoạn 2 và 450 căn Him Lam Chợ Lớn giai đoạn 2.



Ông Ngô Quang Phúc

Nhận định về thị trường năm 2017, ông Phúc cho rằng, nguồn cung càng nhiều, thị trường càng có lợi cho người mua. Để bán được hàng, các chủ đầu tư phải định giá sản phẩm hợp lý và đưa ra chính sách thanh toán, hỗ trợ tài chính tốt nhất. Nhờ đó, khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn ưng ý, phù hợp túi tiền và nhu cầu của mình.



Khách hàng bây giờ nhạy bén và chỉ ra quyết định mua nhà sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố như uy tín chủ đầu tư, vị trí và tiến độ , giá bán cũng như chính sách hỗ trợ thanh toán…

Do đó, những dự án hạ tầng hoàn thiện, tiến độ thi công đảm bảo hoặc những dự án có chủ đầu tư đã có uy tín và chứng minh được năng lực tài chính và thương hiệu mới được khách hàng quan tâm và bán hàng thành công.

Him Lam Land không chỉ bán nhà mà chúng tôi còn đưa ra những giải pháp tài chính với chính sách thanh toán dài nhất thị trường hiện nay khi người mua chỉ phải trả 45% giá trị là được nhận nhàtrong thời gian 2 năm. 50% giá trị căn hộ còn lại được trả chậm tiếp theo trong bốn năm nữa sau khi nhận nhà.

Như vậy, tổng thời gian trả lên đến 72 tháng và được chia nhỏ trả chậm 1%/tháng, tương đương 15 – 18 triệu đồng/tháng. Đây là chính sách linh hoạt, kéo dài phù hợp với những khách hàng chưa tích lũy được nhiều, giảm áp lực tài chính.

Với các dự án bất động sản mang thương hiệu Him Lam Land, công ty vẫn đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khách hàng. Theo đánh giá của thị trường, đây là chính sách thanh toán đặc biệt phù hợp với những người trẻ chưa tích lũy được nhiều, góp phần giải quyết bài toán an cư cho xã hội.