Nhà đất ở phía Tây Hà Nội tăng giá mạnh

Ngày 11 – 1, Công ty TNHH CBRE Việt Nam đã công bố Báo cáo thị trường bất động sản quý 4 năm 2016 tại thị trường Hà Nội. Nhìn chung, thị trường bất động sản ở Hà Nội có bước tăng tưởng mạnh trong năm 2016.

Phân khúc biệt thự, nhà liền kề được đánh giá có diễn biến tích cực trong năm 2016. Trong quý 4, phân khúc này ghi nhận 4 dự án mới, cung cấp thêm 170 căn cho thị trường. Ba trong số bốn dự án này thuộc khu vực phía Tây của Hà Nội. Theo loại hình, nhà liền kề vẫn chiếm ưu thế với 63% số lượng mở bán mới.

Cũng trong quý này, giá thị trường thứ cấp giảm 1,9% so với quý trước và 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cầu Giấy vẫn là quận có giá bình quân cao nhất và tiếp tục tăng 4,3% so với quý trước. Các quận, huyện khác phía Tây như Từ Liêm, Hoài Đức giá thứ cấp cũng tăng từ 4,4 – 5,6%. Trong khi đó, giá bán tại các quận phía Nam cũng giảm với tỷ lệ 3,4 – 5,5% so với quý trước.



Bất động sản phía Tây Hà Nội tăng giá mạnh trong năm 2016 và cả năm tới

Sau ba tháng sôi động với hơn 3.000 căn mới được đưa ra, phân khúc biệt thự và nhà liền kề trong quý 4 năm 2016 đã có sự chững lại. Một số dự án nổi trội được kỳ vọng sẽ được mở bán trong quý cuối cùng của năm đã bị hoãn lại sang đầu năm 2017. Tuy nhiên, với vị trí thuận lợi và danh tiếng của các nhà đầu tư, những dự án này được dự đoán sẽ thúc đẩy mức tăng trưởng về giá trong năm 2017.



Xu hướng phát triển sang các vùng ngoại ô sẽ vẫn tiếp tục với gần 70% các dự án tương lai có quy mô lớn nằm ở khu vực phía Tây và Nam của Hà Nội. Với số lượng nguồn cung như vậy, mức độ cạnh tranh khu vực này được dự đoán sẽ tăng cao.

Về thị trường căn hộ để bán, trong quý 4 năm 2016, Hà Nội đạt đỉnh cả về số dự án lẫn số căn chào bán với 9.128 căn tại 34 dự án. Con số này đã giúp nâng số lượng căn hộ được chào bán mới ra thị trường ở Hà Nội trong năm 2016 lên mức 30.000 căn với 72 dự án.

So với năm trước, con số này giảm khoảng 13%. Khu Tây tiếp tục giữ vị trí là nguồn cung lớn nhất với 37% số lượng căn hộ chào bán mới, tăng 30% so với năm 2015. Phân khúc căn hộ trung cấp vẫn chiếm chủ đạo với 56%, tiếp theo là cao cấp 30% và bình dân 11%.

Điểm đáng chú ý của năm 2016 là sự trở lại của phân khúc hạng sang với hai dự án nằm tại khu vực Hồ Tây. Trong khi đó, nguồn cung mới ở phân khúc bình dân lại suy giảm tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, CBRE dự báo nguồn cung phân khúc bình dân sẽ tăng mạnh trở lại trong các năm tới do đang có nhiều chủ đầu tư lớn hướng chú ý tới phân khúc này.

Theo CBRE, tâm lý thị trường trong năm 2016 khá tốt khi số lượng căn hộ bán được tăng dần qua các quý. Riêng quý cuối cùng của 2016 đã có tổng cộng hơn 6.600 căn hộ bán được, nâng tổng số căn bán được trong cả năm lên 21.188 căn.

Văn phòng cho thuê và mặt bằng bán bẻ ở Hà Nội vẫn tăng trưởng tốt. Văn phòng cho thuê ở Hà Nội có thêm một tòa nhà văn phòng hạng A và năm tòa hạng B trong năm 2016. Còn giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở Hà Nội giảm 7,6% so với quý 3 năm 2016.