Nhộn nhịp phân khúc căn hộ tầm trung

Sản phẩm đa dạng

Chị Lê Thị Thanh Yến, nhân viên trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vừa đặt cọc mua căn hộ Prosper Plaza trên đường Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12 với giá gần 900 triệu đồng. Hồi đầu năm, chị làm hồ sơ vay gói 30.000 tỷ đồng để mua dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân tại Hóc Môn nhưng hồ sơ không được duyệt.

Từ đó đến nay, chị chờ đợi gói vay ưu đãi với lại suất 4,8% nhưng chưa có ngân hàng nào cho vay. Khi biết dự án Prosper Plaza sắp mở bán, chị đã đem 20 triệu đồng qua đặt cọc cho sàn môi giới Galaxy.

“Với mức giá khoảng 900 triệu mà căn hộ có 2 phòng ngủ thì hơi khó kiếm. Mua nhà, chúng tôi sẽ vay gần 400 triệu đồng nhưng hai vợ chồng quyết định xuống tiền. Dự án sát bên chỗ tôi làm việc nên rất thuận tiện”, chị Yến nói.

Ông Đỗ Văn Mạnh, Tổng giám đốc Công ty Đất Xanh Miền Nam cho biết, dự án Prosper Plaza có mức giá chỉ từ 868 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Từ dự án, cư dân dễ dàng đến khu công nghiệp Tân Bình, E – Town, sân bay Tân Sơn Nhất...



Dự án Prosper Plaza có giá từ 868 triệu đồng/căn hộ.

Tương tự, Vietcomreal cũng đang mở bán căn hộ dự án Viva Riverside tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, Q.6, TP.HCM. Viva Riverside gồm 567 căn hộ có diện tích từ 50 – 105 m 2. Giá bán mỗi căn hộ chỉ 21 triệu/m2, thấp hơn khoảng 20% so với giá bán của các dự án cùng khu vực.



Khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị căn hộ là có thể nhận nhà. Phần còn lại sau khi nhận căn hộ khách hàng mới phải đóng tiếp. Ngoài ra, khách hàng còn được chủ đầu tư miễn phí quản lý chung cư 5 năm, bốc thăm trúng thưởng ô tô Mazda CX5...

Đón đầu xu hướng nhà ở của người có thu nhập trung bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản L&L – L&L Group dự kiến sẽ cung cấp gần 3.000 căn hộ có giá bán khoảng 1 tỷ đồng trong năm nay và 2017, như dự án Asa Light 1.149 căn, Âu Dương Lân Tower 1.600 căn…

Không chỉ môi giới, L&L Group còn lấn sân vào lĩnh vực đầu tư căn hộ giá rẻ. The Avila ở quận 8 là sản phẩm đầu tay của L&L Group. Dự án do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thái Bảo làm chủ đầu tư.



The Avila đã xây tới tầng 18

The Avila tọa lạc trên 3 mặt tiền đường là đường An Dương Vương, đường quy hoạch 20m phía sau dự án và hẽm hiện hữu 6m. Dự án có diện tích 4.029,7 m2, cao 22 tầng với 285 căn hộ. Hiện tại, dự án đã thi công phần thô đến tầng 17.



Phân khúc nhà ở 1 tỷ đồng không chỉ thu hút công ty trong nước mà ngay cả những tập đoàn nước ngoài cũng chuyển hướng đầu tư. Chẳng hạn, Tập đoàn The Global của Nhật Bản cũng vừa rót vốn hợp tác với Công ty Cổ phần Nhà Mơ để cùng phát triển dự án Dream Home Palace tại quận 8. Dream Home Palace sở hữu vị trí ngay trung tâm quận 8, cạnh giao lộ Phạm Thế Hiển, Trịnh Quang Nghị.

Ông Ngô Quang Phúc, Phó Tổng giám đốc Him Lam Land cho biết, trong tháng 11 sẽ tiếp tục giới thiệu ra thị trường dự án khu căn hộ cao cấp Him Lam Phú An ở quận 9 với hơn 1.000 căn hộ. Mức giá trung bình của dự án khoảng 1,5 tỷ đồng/ căn.

Với quy mô 1,8ha, gồm 4 block cao 17 tầng, 1.092 căn hộ có diện tích từ 62 – 66 m2, Him Lam Phú An nằm ở vị trí đắc địa tại cửa ngõ khu Đông, trên trục Xa lộ Hà Nội và chỉ cách cầu Sài Gòn 3,5km.

Nhu cầu rất lớn

Ông Hidekazu Nagashima cho biết thêm, nguyên nhân khiến công ty ông hợp tác là với Nhà Mơ là do thị trường căn hộ giá thấp và trung bình rất tiềm năng, nhiều người cần có nhu cầu nhà ở. Thêm nữa, trong tương lai quận 8 sẽ trở thành khu vực tiềm năng và đẹp nhất TP.HCM.



Khách hàng tìm hiểu thông tin căn hộ Viva Riverside

Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Phó tổng Giám đốc công ty Cổ phần Dịch Vụ Bất động sản Danh Khôi, chưa có một thống kê cụ thể nào về tổng thể bức tranh cơ cấu sản phẩm hàng hóa bất động sản. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra cho thấy nhà ở dành cho người thu nhập khá và người giàu trong xã hội đang lấn át nhà dành cho người có thu nhập thấp.



“Do đó, việc nhiều doanh nghiệp đua nhau bán căn hộ với giá khoảng 1 tỷ đồng là tín hiệu đáng mừng và để cân đối lại thị trường”, ông Tùng nói.

Ông Ngô Quang Phúc cho biết thêm, trong năm 2016, công ty mở bán ra thị trường gần 2.000 căn hộ có giá từ 1 – 1,5 tỷ, tập trung ở các trục đường chính như đại lộ Phạm Văn Đồng, Xa Lộ Hà Nội, tuyến đường Song Hành, đại lộ Võ Văn Kiệt…

Riêng khách hàng mua nhà tại dự án Him Lam Phú An sẽ được công ty Him Lam Land áp dụng chính sách thanh toán dài nhất hiện nay. Cụ thể, người mua nhà chỉ cần thanh toán 45% giá trị hợp đồng đến khi nhận nhà và thời gian thanh toán cho 95% giá trị căn hộ lên đến 6 năm.

Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động TP.HCM – HoREA cho biết, bức tranh bất động sản TP.HCM đang đứng trước thách thức lớn. TP. HCM có nhu cầu về nhà ở giá rẻ quá lớn trong khi nguồn cung nhà ở thương mại vừa túi tiền, và nguồn cung nhà ở xã hội hiện còn quá ít, chưa đáp ứng được nhu cầu.



Dự án Dream Home Place sở hữu vị trí đắc địa ở quận 8

Đa phần các dự án căn hộ có mức giá tầm dưới 1 – 1,5 tỷ/căn đều hết hàng sau vài ba tháng chào bán. Hàng loạt dự án vừa mở bán thành công trong thời gian qua đã cho thấy các chủ đầu tư lựa chọn hướng đi đúng sẽ giành phần thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Thực tế đó cho thấy nguồn cung căn hộ giá rẻ trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư và người mua hơn bao giờ hết.



Ông Châu cho biết thêm, điểm bất lợi của phân khúc căn hộ trên dưới 1 tỷ đồng là vị trí khá xa trung tâm để tận dụng giá đất rẻ. Những căn hộ này đa số tập trung ven ngoại ô hoặc nằm ở các quận 9, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức… Việc đi học, đi làm trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn, khiến cho người tiêu dùng rất băn khoăn trong việc đưa ra lựa chọn.

“Bài toán tìm được căn hộ rẻ khoảng 1 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu ở gần trung tâm, thuận tiện về giao thông đi lại đang là nỗi băn khoăn của rất nhiều gia đình”, ông Châu nói.

Theo chuyên gia Bùi Quang Tín, Việt Nam đang có dân số “vàng” với độ tuổi từ 25 – 45, chiếm tỷ lệ 32,23% cơ cấu dân số. Tại TP.HCM mỗi năm có hơn 50.000 người lập gia đình. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở từ bộ phận này rất lớn.

“Các doanh nghiệp đua nhau cung ứng các căn hộ khoảng 1 tỷ đồng sẽ giải được bài toán đặt ra đối với người mua nhà trẻ tuổi là làm sao để cân đối giữa khả năng tài chính có hạn mà vẫn có được không gian sống mơ ước. Đồng thời đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình”, ông Tín nói.