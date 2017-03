Những ngôi nhà siêu kỳ dị trên con đường 6.400 tỉ đồng

Hoàn thành phân loại công trình có dấu hiệu nguy hiểm trước 31.12 Thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các địa phương. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng yêu cầu các địa phương việc rà soát, thống kê, đánh giá bước 1 và phân loại, xác định nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn chịu lực trước 31.12.2016, và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 15.1.2017. Tiếp theo, các địa phương hoàn thành việc đánh giá mức độ an toàn chịu lực và công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm trước ngày 31.12.2017 và gửi báo cáo về bộ này trước ngày 15.1.2018. Ông Phạm Minh Hà (Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình - Bộ Xây dựng) nhận định, hiện nay trên cả nước có hàng vạn công trình có dấu hiệu nguy hiểm, tại Hà Nội có hàng loạt chung cư cũ nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc xử lý các công trình này nhất là việc di dời dân ra khỏi các tòa nhà này, ông Hà đánh giá là phức tạp, cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. T.Chí