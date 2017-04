Phân khúc đất nền đang thu hút người mua

Ngày 19/4, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo “Xu hướng chọn mua bất động sản năm 2017”. Theo TS. Đinh Thế Hiển thì ở thị trường bất động sản TP.HCM trong quý I năm 2107 ở hầu hết các phân khúc đều giảm so với quý IV năm 2016.

Cụ thể, nguồn cung căn hộ của quý I là 7.100 căn hộ, chỉ bằng 42% so với quý IV năm 2016 và chủ yếu ở phân khúc trung cấp, tập trung ở khu Tây, Nam Sài Gòn. Lượng tiêu thụ căn hộ ở quý I chỉ bằng chỉ bằng 43% so với quý IV năm 2016. Phân khúc nhà phố và biệt thự chỉ có năm dự án mới trong khi cuối năm 2016 là 23 dự án. Phân khúc biệt thự nghĩ dưỡng có hai dự án, giảm mạnh so với cuối năm 2016 là 19 dự án…

Ông Hiển cho rằng, thị trường bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trong những tháng đầu năm 2017 thì điểm nóng là phân khúc đất nền, mà cụ thể là ở quận 9 và Nhơn Trạch. Trước đây, giá đất ở khu vực Nhơn Trạch chỉ 2-3 triệu đồng/m2 nhưng thời điểm gần đây có thể tăng lên 8 triệu đồng/m2.



Đất nền ở nhiều khu vực ở TP.HCM đã tăng giá từ 10-30%

“Tâm lý của nhà đầu tư đang rất thích phân khúc đất nền vì sự an toàn và chắc chắn, đất nền cũng có giới hạn.. chính những điểm này phân khúc này đang thu hút nhiều nhà đầu tư”, ông Hiển nói.



Nhận định về tình hình bất động sản năm nay, ông Hiển cho rằng thị trường này sẽ gặp một số khó khăn. Những thời điểm nào thị trường bất động sản sôi động là do Nhà nước đã bơm một số tiền lớn vào thị trường. Trong năm nay, Nhà nước sẽ không sẽ không có gói kích cầu lớn nào.

Do đó, bất động sản năm nay không có biến động mạnh mà chỉ tập trung vào một số dự án như phân khúc căn hộ, nghỉ dưỡng… Bên cạnh đó, nhà đầu tư lớn như FLC, Novaland, Vingrop…. sẽ có những dự án tốt cho người tiêu dùng.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa cho rằng, 2017 là một năm thị trường bất động sản chuyển mình theo chất hơn là lượng. Sản phẩm tung ra chào bán sẽ ít hơn, căn hộ giá thấp dưới 1,5 tỉ đồng vẫn là sự lựa chọn, nhà phố 2 tỉ đồng vẫn hút khách, đất nền khu Tây và khu Nam đầu tư sẽ có lợi nhuận vượt trội hơn.

Ông Trần Khánh Quang cũng cho rằng, đất nền và nhà phố vẫn là kênh trú ẩn được ưa thích nhất của dân đầu tư. Mặc dù thị trường 2016 đất nền đã tăng giá cao nhất, có nơi tăng trên 50% tuy nhiên giống như một vòng xoáy, các tiền lợi nhuận đầu tư domino của bất động sản thường cuối cùng cũng tập trung đa số vào phân phúc này.

Đối với khu Đông thì Vincity đã làm sốt giá đất nền, nhà xây sẵn tăng chóng mặt trong quý IV năm 2016 nên việc tăng giá cũng không còn hấp dẫn như 2016, nhà đầu tư cũng dè chừng. Tuy nhiên, việc đầu tư nhà phố xây sẵn vẫn sẽ thu hút khách hàng vì hàng loạt các công trình hạ tầng đang hoàn thiện. Dự kiến đất nền, nhà phố sẽ tăng 15-20% và phân khúc căn hộ khu vực này đang giao dịch chững lại, việc mua lướt sóng kém hấp dẫn trong năm 2017.

Tại khu Tây, quận 12 với đặc tính hiền hòa sẵn có nên khó đột biến. Đất nền, nhà phố dự kiến tăng 10 -15%. Còn lại hàng loạt dự án căn hộ bình dân, thu nhập thấp do đặc điểm mật độ dân số đông, đất rộng nên nhu cầu còn lớn và quỹ đất dự trữ còn lại để phát triển các khu công nghiệp, đô thị bình dân mới. Dự kiến giá nhà phố, đất nền tăng 20 - 30% và căn hộ tăng 10 - 15%.

Riêng khu Nam, trong năm 2017 dự kiến số lượng tung ra khá nhiều theo trục đường sẵn có như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh nên năm nay giao dịch căn hộ sôi động nhất sẽ tập trung về khu Nam. Đất nền, nhà phố khu Nam vẫn hấp dẫn với mức tăng giá dự kiến 20-25%.

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, đa số chủ đầu tư còn cam kết lợi nhuận ít nhất cũng ba năm. Và đa số các dự án đều bàn giao 2017 -2018 nên bất động sản nghỉ dưỡng vẫn còn là kênh đầu tư. Tuy nhiên, việc cam kết lợi nhuận có thể đang biến tướng, bất kỳ dự án nào cũng cam kết mặc dù ở những vị trí không tốt hoặc khai thác không hiệu quả và khách hàng đang bắt đầu nhận ra điều này nên thị trường này sẽ chững lại một thời gian nhất định nào đó trong năm.