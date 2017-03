Phát triển căn hộ 1 tỉ đồng

Ghi nhận tại thị trường BĐS TP.HCM, nhiều chủ đầu tư không chạy đua lợi nhuận theo phân khúc cao cấp mà hướng bước đi bền vững vào phân khúc “vừa túi tiền”.

Nhu cầu lớn

Theo giới quan sát BĐS, nhà vừa túi tiền là những sản phẩm BĐS có mức giá phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân đô thị.



Các bạn trẻ tìm hiểu mua nhà tại dự án bất động sản Phú Đông - một dự án nằm trong chuỗi căn hộ phân khúc 1 tỉ đồng của Công ty bất động sản Him Lam Land - Ảnh: Đình Dân

“Dù BĐS cao cấp đang hấp dẫn chủ đầu tư bởi lợi nhuận cao, nhưng nhu cầu của đa số người dân lại ở phân khúc giá trung bình. Hiện nay thu nhập người VN khoảng 230 USD/người - đây mới là thị trường thật sự của giới phát triển BĐS”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nói.

Cũng theo ông Hiếu, cơ chế tín dụng của VN hiện nay nên tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho người dân đô thị tiếp cận nhà ở. Còn như hiện nay thì lãi suất cho vay mua nhà đang ở mức 8-9% nhưng lại chỉ ổn định trong 1-2 năm đầu sau đó thả nổi.

Trong khi đó ở các nước phát triển, dân có thu nhập cao gấp hàng chục lần VN thì lãi suất cho người mua nhà chỉ 2-3%/năm ổn định suốt 30 năm.

Cùng quan điểm đó ông Trần Du Lịch, phó đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho rằng trong lịch sử phát triển của thị trường, BĐS “đóng băng” là nhà cao cấp, chứ nhà giá rẻ chưa bao giờ “đóng băng” bởi nhu cầu phân khúc nhà giá rẻ hiện rất lớn.

“Thách thức đặt ra ở phân khúc BĐS giá vừa túi tiền không chỉ là hi sinh lợi nhuận mà quan trọng nhất là với số tiền bỏ ra vừa phải nhưng khách hàng lại có thể sống ở một căn nhà hơn cả mong đợi. Nói cách khác là của rẻ nhưng không phải của ôi”. Ông Ngô Quang Phúc, phó tổng giám đốc Him Lam Land

Cũng theo ông Lịch, với luật kinh doanh BĐS hiện nay hướng đến mục tiêu chính sách phát triển nhà giá thấp chưa nhiều. Cụ thể, tại TP việc phát triển hạ tầng thiếu đồng bộ với nhà giá thấp. Tuyến metro hiện nay không qua một khu đô thị, một khu dân cư bình dân nào.

“Đáng lẽ phát triển hạ tầng phải kết nối với các khu nhà giá rẻ. Gắn hạ tầng, giao thông và dịch vụ chứ để các doanh nghiệp tự bơi chỉ có chết”, ông Lịch nói.

Theo ông Lịch, nhà nước đưa chính sách đưa quy định và doanh nghiệp họ làm thế thôi, còn cứ nhập nhằng lồng ghép nhà ở thương mại với xã hội thì mới chựng lại, còn việc gì ra việc đó là làm được hết.

Nhiều chuyên gia cho rằng do chính sách thiếu đồng bộ và còn manh tính chất đối phó nên hiệu quả xây nhà đáp ứng nhu cầu thực còn bị hạn chế. Như gói 30.000 tỉ đồng hỗ trợ cho vay mua nhà chỉ có giới hạn về số lượng và thời gian trong khi nhu cầu nhà ở thì lại bao la.

Theo các chuyên gia cần phải có chính sách dài hơi hỗ trợ cho người thu nhập thấp đô thị có cơ hội tiếp cận nhà ở.



Ông Ngô Quang Phúc, phó tổng giám đốc Him Lam Land - Ảnh: TG

Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) thị trường BĐS tính đến những tháng đầu năm 2016 đang phát triển lệch pha sang phân khúc BĐS cao cấp, thiếu sản phẩm bình dân. Kéo theo đó là xu hướng mua đầu tư tăng mạnh, lấn át nhu cầu mua ở thực, sự gia tăng của nhà đầu tư thứ cấp tiềm ẩn nguy cơ bội cung.

Một vấn đề nữa là sắp tới đây bất động sản có thể phải đối mặt với chính sách tín dụng hạn chế từ Ngân hàng Nhà nước, việc ban hành thông tư 06 và chốt lại gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng được xem là động thái điều chỉnh chính sách tín dụng một cách thận trọng hơn.

Vấn đề căn cở theo HoREA là phải làm sao để TP.HCM nơi có 13 triệu người, trong đó có 3 triệu người nhập cư có được các hoạch định chính sách hợp lý tạo cơ hội an cư cho đa số dân đô thị.

“TP.HCM là TP của những người nhập cư còn kéo dài. Làm sao có được nhà giá rẻ, cho phép xây dựng những khu nhà ở hỗn hợp chuẩn thấp ở các quận, huyện ngoại thành. Loại nhà nhỏ này diện tích bằng nhà ở xã hội, dành cho người thu nhập thấp đô thị được hưởng các chính sách giống như nhà ở xã hội”.

Xây căn hộ vừa túi tiền nhưng chất lượng cao

Nhiều chủ đầu tư cho biết không mặn mà với nhà phân khúc giá rẻ do lợi nhuận thấp, tuy nhiên một số công ty hi sinh lợi nhuận trước mắt để có được niềm tin của khách hàng.

Chia sẻ vấn đề này ông Ngô Quang Phúc, phó tổng giám đốc Him Lam Land cho rằng: “Thách thức đặt ra ở phân khúc BĐS giá vừa túi tiền không chỉ là hi sinh lợi nhuận mà quan trọng nhất là với số tiền bỏ ra vừa phải nhưng khách hàng lại có thể sống ở một căn nhà hơn cả mong đợi. Nói cách khác là của rẻ nhưng không phải của ôi”.

Ông Phúc cho biết them, hiện Him Lam Land sắp sửa đưa ra thị trường 400 căn hộ cao cấp nằm trong dự án khu dân cư bán biệt lập cao cấp Him Lam Phú Đông. Tất cả căn hộ đều có diện tích nhỏ từ 60-65m2 với giá bán từ 1-1,3 tỉ đồng.

Theo quan sát đây là dòng sản phẩm hoàn toàn phù hợp với gia đình trẻ. Theo phương châm giá vừa túi tiền nhung căn hộ phải cao cấp, phía Him Lam cam kết căn hộ sẽ được bàn giao hoàn thiện với các trang thiết bị cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như TOTO; Teka; Ferroli…

Theo đó dự án nằm tại Đại lộ Phạm Văn Đồng, với quy hoạch đồng bộ, hiện đại, tiện nghi và an ninhvới các tiện ích nội khu cao cấp bao gồm siêu thị, hồ bơi, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, nhà hàng, café, gym; trường học; phòng khám đa khoa…

3 tầng đậu xe liên thông được bố trí rộng rãi, hệ thống bảo vệ và camera giám sát an ninh không chỉ tại khu vực căn hộ 24/7 được lắp đặt và trang bị toàn khu sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân ở đây.

Hệ thống báo cháy tự động, truyền hình cáp, internet, điện thoại, wifi cũng được đầu tư hiện đại đến từng căn hộ, từng khu nhà phố.

Hiện nay toàn bộ cơ sở hạ tầng, điện, đường nội bộ, cây xanh…của dự án đã được xây dựng hoàn thiện để khách hàng có thể trải nghiệm và kiểm chứng chất lượng trước khi quyết định.

“Với giá bán căn hộ cao cấp chỉ từ 1 tỷ/căn 2 phòng ngủ, Him Lam Land còn đưa ra giải pháp thanh toán đặc biệt, khách hàng chỉ cần thanh toán đến 50% là nhận nhà.

Còn lại, khách hàng chỉ phài trả 0,5 - 1% giá trị căn hộ một tháng trong 4 năm. Đây là chính sách thanh toán đặc biệt phù hợp với những gia đình trí thức trẻ chưa tích lũy được nhiều, góp phần giải quyết bài toán an cư cho xã hội” - ông Phúc nói.

Cùng lúc đó, các chủ đầu tư như Hưng Thịnh, An Gia, Hưng Lộc Phát… cũng đang tung ra các sản phẩm vừa túi tiền trên địa bàn TP.HCM. Với giá bán phù hợp và phương thức thanh toán linh động.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết TP đã quy hoạch phát triển các khu nhà ở xã hội (NOXH) và có định hướng phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp thu nhập của đại đa số người dân đô thị.

Theo đó, trong thời gian qua từ khi Luật nhà ở từ năm 2006 đến nay TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư NOXH với 51 dự án, có quy mô hơn 48.000 căn.

Riêng từ năm 2011 - 2015 TP.HCM đã hoàn thành 12 dự án NOXH với tổng gần 4.000 căn hộ, trong đó xây dựng bằng vốn ngân sách có 6 dự án với quy mô 568 căn hộ và 6 dự án có vốn ngoài ngân sách với khoảng 3.318 căn hộ.

Hiện TP còn lại 39 dự án sẽ triển khai từ nay đến năm 2020, với hơn 44.700 căn hộ. Hiện số này 8 dự án đã khởi công, với 4.224 căn hộ, 12 dự án đã chấp thuận đầu tư, 9 dự án đã được công nhận chủ trương đầu tư.