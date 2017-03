Số căn hộ bán được tại TPHCM sụt giảm mạnh

Hãng nghiên cứu và tư vấn bất động sản CBRE vừa công bố báo cáo thị trường TPHCM quý II/2016.





Theo CBRE, trong quý 2/2016, nguồn cung thị trường căn hộ bán tiếp tục tăng mạnh khi có thêm hơn 10.100 căn hộ mới. Con số này tăng 20% so với quý trước nhưng so với cùng kỳ năm trước thì giảm 9%.

Thống kê của công ty nghiên cứu này cho thấy, phần lớn nguồn cung mới đến từ phân khúc trung cấp khi chiếm 41% tổng nguồn cung mới. Tiếp sau là phân khúc hạng sang với 22%, chủ yếu đến từ dự án Vinhomes Golden River.

Trong quý này, số căn bán được đạt gần 6.000 căn, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 35% so với quý trước. Tỷ lệ tiêu thụ cũng giảm khi đạt 16% trong quý này, tức giảm 17 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 9 điểm phần trăm so với quý trước.

Trước tình hình trên, CBRE đang quan ngại về nguồn cung quá cao khiến lượng giao dịch không thể theo kịp với nguồn cung mới mỗi quý.

Đặc biệt, bộ phận kinh doanh nhà của CBRE ghi nhận có một sự dịch chuyển mạnh từ người mua để ở sang người mua cho thuê và mua để đầu tư trong 12 tháng vừa qua.

Thêm vào đó, số lượng căn hộ sẽ được bàn giao trong 18 tháng tới có tốc độ tăng trung bình 200% mỗi năm, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng và lợi nhuận từ việc cho thuê lại, CBRE cho biết.

CBRE cũng quan ngại những vụ tranh chấp pháp lý gần đây giữa cư dân dự án và chủ đầu tư khi chủ đầu tư sử dụng căn hộ họ đã mua làm tài sản thế chấp, hay bàn giao khu dự án chưa hoàn thành hoặc việc tranh chấp đất giữa chủ đất và chủ đầu tư...

"Tất cả đều mang đến nhiều rủi ro cho phía người mua", báo cáo nêu rõ.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy điểm tích cực của thị trường nằm ở phân khúc trung cấp khi nguồn cung mới cao và kết quả kinh doanh tốt, chiếm 37% tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường, tức cao nhất trong các phân khúc.

Điều này chứng minh rằng người mua vẫn chuộng sản phẩm mới, chủ đầu tư càng chào bán nhiều sản phẩm mới thì khả năng tiêu thụ càng cao, CBRE cho biết.

Trước tình hình trầm lắng của thị trường, đa phần các chủ đầu tư giảm giá chào bán và quý 2 này ghi nhận mức giá chào bán trung bình còn 2.009 USD/m2, tức giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,3% so với quý trước. Phân khúc hạng sang, tuy vậy, ghi nhận mức giá tăng 2%, chủ yếu đến từ dự án Vinhomes Golden River.

Mặc dù vậy, bà Dương Thị Thùy Dung, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE, nhận định: “CBRE kỳ vọng thị trường sẽ trở nên sôi động trở lại trong nửa cuối năm khi các chủ đầu tư hiện có kế hoạch chào bán các dự án mới, như thổi một làn gió mới cho thị trường".