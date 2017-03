Thị trường bất động sản Hà Nội ảm đạm

Ngày 12-10, Công ty TNHH Savills Việt Nam đã công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý III-2016 tại Hà Nội. Theo đó, trong quý III, Hà Nội có khoảng 1,2 triệu m2 mặt bằng bán lẻ. Con số này tăng 3% so với quý II và 23% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn cung tăng nhưng giá thuê tầng trệt giảm tại tất cả loại hình bán lẻ. Tỉ lệ lấp đầy tăng 1,9 % so với quý II nhưng giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2015. Tỉ lệ lấp đầy của trung tâm bách hóa cũng giảm 1,3 % so với quý trước.

“Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà bán lẻ trong nước và nước ngoài buộc một số dự án tiếp tục cải tạo và tái cơ cấu mặt bằng bán lẻ” - Savills cho biết.



Trong quý III, chỉ có biệt thự và nhà ở liền kề tại Hà Nội là tăng trưởng.

Sự ảm đạm cũng diễn ra ở phân khúc căn hộ để bán. Trong quý III, tổng nguồn cung sơ cấp đạt 17.000 căn, giảm 2% so với quý II. Có 13 dự án mở bán thêm và 10 dự án mở bán mới đã cung cấp 5.700 căn hộ ra thị trường, giảm 6% so với quý II.



Trong quý III, có khoảng 5.700 căn bán được, giảm 6% so với quý trước và giảm 15% so với năm 2015. Căn hộ hạng B ghi nhận khối lượng bán cao nhất trong sáu quý liên tiếp, chiếm 51% tổng số căn bán được.

Tương tự, nguồn cung thị trường khách sạn Hà Nội cũng giảm 5,2% so với quý II. Công suất giảm 2% so với quý trước. Tuy nhiên, giá phòng tăng 4% so với quý II và 12% so với năm trước.

Trong khi đó, nguồn cung văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ duy trì ở mức ổn định. Tổng diện tích văn phòng cho thuê trong quý này đạt khoảng 31.000 m2. Trong đó, hạng B dẫn đầu thị trường với khoảng 18.000 m2. Theo sau là hạng A với khoảng 8.500 m2 và hạng C với khoảng 4.300 m2.

Trong quý III, chỉ có biệt thự và nhà liền kề ở Hà Nội là tăng trưởng. Tổng nguồn cung phân khúc này đạt 33.500 căn, tăng 3% so với quý II và 10% so với năm 2015. Quận Hà Đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với 26% thị phần.

Theo Savills Việt Nam, trong quý IV sẽ có hơn 800 căn biệt thự và nhà ở liền kề được bán ra thị trường. Ở phân khúc căn hộ để bán, có hơn 13.000 căn sẽ gia nhập thị trường. Phần nhiều là căn hộ hạng B đến từ Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ và Hai Bà Trưng.

Dự kiến, quý IV cũng đưa vào sử dụng một dự án văn phòng cho thuê, cung cấp cho thị trường khoảng 11.300 m2. Đồng thời sẽ có hai dự án căn hộ dịch vụ mới với 747 căn hộ.