TP.HCM: Bất động sản hạng sang rớt giá thê thảm

Rớt nửa giá

Giai đoạn 2 của đảo Kim Cương đã được chủ đầu tư và nhà thầu Coteccons khởi công xây dựng hồi tháng 4. Hiện tại, dự án đã xây xong phần móng và mở bán tháp Hawaii vào đầu tháng 9. Tòa tháp có 177 căn hộ cao cấp với diện tích từ 50 – 450 m2. Thế nhưng, giá bán của dự án ở đảo Kim Cương trong giai đoạn 2 chỉ còn một nửa so với giai đoạn 1, dù có nhiều tiện ích hơn.

Cụ thể, tháp Hawaii chỉ có giá bán từ 34 – 42 triệu đồng/m2, tùy vào hướng ban công. Chỉ có những căn hộ có tầm nhìn bao quát quận 1 và 2 mới có giá khoảng 40 triệu đồng/m2. So với giai đoạn 1, khi bán 250 căn hộ ở tháp The Brilliant, thì giá căn hộ tháp Hawaii ở đảo Kim Cương đã rớt thê thảm.



Giai đoạn 2 của đảo Kim Cương đang rớt giá gần 50%.

Chị Khả Tú ký hợp đồng mua căn hộ ở tháp The Brilliant vào cuối tháng 11/2015 với giá gần 53 triệu đồng/m2. Ở giai đoạn 1, Công ty Bất động sản (BĐS) Bình Thiên An chỉ bán nhà thô cho chị Tú. Sau khi bỏ hơn 6,5 tỷ đồng mua căn hộ ở tầng 17, chị Tú mất thêm khoảng 2 tỷ đồng để làm nội thất.

Trong khi đó, dù giá bán ở giai đoạn 2 thấp gần một nửa nhưng chủ đầu tư lại được trang bị nội thất cơ bản cho những căn hộ ở tháp The Brilliant như: tủ bếp, sàn gạch cao cấp, phòng ngủ lót sàn gỗ, thiết bị điện nước, máy lạnh… Như vậy, người mua dự án của đảo Kim Cương trong giai đoạn 1 đã bị đẩy giá lên rất nhiều.

Cách đây 5 năm, dự án D’. Palais de Louis của tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng từng nổi đình nổi đám khi công bố giá bán lên tới 145 triệu đồng/m2. Đến nay, dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và rao bán 242 căn hộ hạng sang. Dự án D’. Palais de Louis là toà tháp cao 27 tầng và 4 tầng hầm để xe có 8 thang máy và 10 loại căn hộ với 10 phong cách khác nhau.

Buôn bán ế ẩm, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã giảm giá, chia làm 3 mức. Thứ nhất là căn hộ có giá từ 60 – 65 triệu đồng/m2, khách hàng tự thiết kế theo phong cách riêng. Căn hộ có giá 80 – 85 triệu đồng/ m2, đã hoàn thiện căn bản về thiết kế. Căn hộ với mức giá 115 – 120 triệu đồng/ m2, được trang bị đầy đủ tiện nghi trong nhà.

Dự án Saigon One Tower nằm ở trung tâm quận 1 có 133 căn hộ cao cấp và được rao bán với mức giá hơn 140 triệu đồng/ m2. Công trình được xây dựng trên diện tích đất 6.672 m2. Tòa cao ốc đồ sộ này được khởi công xây dựng từ năm 2009, dự kiến hoàn thành vào năm 2011.

Thế nhưng, hơn 4 năm qua, dự án này đã ngưng thi công, dù hoàn thiện được hơn 80% công trình. Người đăt mua căn hộ của Saigon One Tower phải chờ dài cổ để được nhận căn hộ. Chán nản, nhiều khách hàng của dự án này đã rao bán lại căn hộ với giá 80 – 90 triệu/m2, nhưng cũng không có ai mua.

Ở quận 7, dự án The EverRich 3 Riverside Villas do Công ty BĐS Phát Đạt làm chủ đầu tư có 34 biệt thự ven sông và 41 nhà phố thương mại, xây dựng trên diện tích rộng 9,9 ha.

Ban đầu, dự án này có giá 80 – 100 triệu đồng/m2 nhưng sau đó, Phát Đạt phải giảm 50% giá bán, xuống còn 40 triệu đồng/m2 để nhanh chóng tiêu thụ được sản phẩm. Nhân viên của công ty cho biết, hiện tại dự án chỉ còn một số nhà phố và căn hộ.



Dự án The EverRich 3 Riverside Villas còn 40 triệu đồng/m2.

Hồi đầu năm, Công ty Capella Holdings, chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp The One Saigon nằm ở quận 1 đã bất ngờ giảm mạnh giá bán căn hộ để thu hồi vốn. Cụ thể, giá bán sản phẩm căn hộ này được chủ đầu tư công bố chỉ còn khoảng 3.200 – 3.500 USD/m2, giảm 45% so với mức giá từ 5.500 – 6.000 USD/m2 khi đưa ra chào bán đợt đầu tiên vào năm 2010.

The One Saigon cao 22 tầng và 2 tầng hầm. Từ tầng 1 – 4 được sử dụng làm văn phòng cho thuê. Từ tầng 5 – 18 là 84 căn hộ cao cấp, tầng 19 – 20 là 4 căn hộ duplex, tầng thượng của tòa nhà còn có Air 360 Sky Bar. Dù tất cả căn hộ đã hoàn thiện nhưng vẫn rất ít khách hàng mua.

Nguồn cung dư thừa

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, thị trường BĐS TP.HCM có dấu hiệu lệch pha sang phân khúc hạng sang với mức tăng 16% so với năm 2015.

Cùng với trung tâm thành phố và khu Nam Sài Gòn, phân khúc hạng sang đang phát triển rất nóng ở khu vực phía Đông TP.HCM. Khu vực này tập trung các dự án đang có chiến lược bán hàng rầm rộ của Vingroup, Novaland, Sacomreal…

“Có 2 nguyên nhân khiến thị trường BĐS hạng sang bùng nổ. Thứ nhất là các công ty muốn làm thương hiệu thông qua việc kinh doanh dự án hạng sang. Thứ hai, muốn đạt được tỷ suất lợi nhuận lớn thì phải kinh doanh BĐS hạng sang”, ông Châu nói.

Chủ tịch HoREA cho biết thêm, các nhà đầu tư có lợi thế về đất sẽ phát triển các dự án BĐS hạng sang. Chẳng hạn, Vincom có được quỹ đất lớn nhưng không qua đấu thầu nên chỉ tập trung phát triển BĐS hạng sang.



Dù đã đưa vào sử dụng, giảm giá 45% nhưng The One Saigon vẫn còn đến 50% số lượng căn hộ.

Bất cấp khuyến cáo của các chuyên gia, nhiều công ty BĐS vẫn lao vào phân khúc hạng sang. Chẳng hạn, dự án Millennium của chủ đầu tư Phát Đạt và Masteri Investment bung ra thị trường vào cuối tháng 7 với hơn 1.000 căn hộ giá khoảng 55 triệu/m2.

Tại trung tâm quận 1, Tổ hợp Madison của Tập đoàn Novaland với 187 căn hộ, giá chào bán 4.900 – 6.800 USD/m2. Sacomrel cũng bắt đầu bước vào phân khúc này bằng dự án Charmington trên đường Lý Tự Trọng với giá bán khoảng 120 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, còn hàng loạt dự án khác cũng đang hình thành như: Holm Residences do Tập đoàn Sapphire làm chủ đầu tư ở Thảo Điền có giá bán gần 40 tỷ đồng/căn. Khu căn hộ ven sông The Nassim của SonKim Land cũng ở Thảo Điền với giá bán 60 triệu/m2. Đình đám nhất là khu biệt thự Vinhome Central Park với giá bán gần 200 triệu đồng/m2…

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thị trường BĐS hạng sang đang bão hòa, nguồn cung dư thừa. Từ đây đến cuối năm sẽ có nhiều chủ đầu tư bung hàng, đẩy giá bán ở phân khúc này xuống thấp hơn nữa. Do đó, nhà đầu tư thứ cấp cấn có cái nhìn toàn diện để tránh tình trạng lỗ lã.