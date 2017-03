TP.HCM sẽ kiểm tra các cầu dân sinh

Ngày 6 – 12, UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các quận huyện kiểm tra các cầu dân sinh trên địa bàn TP.HCM và tiến hành duy tu, sửa chữa công trình hư hỏng gây mất an toàn. Đồng thời, xử lý nghiêm các xe chở quá tải trọng cho phép tham gia giao thông trên cầu.

Trước đó, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Công an TP.HCM, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND quận 5, 8 phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng sử dụng trái phép, chiếm dụng lòng lề đường, hè phố tại các đầu cầu chữ Y. Phân công lực lượng thường xuyên ứng trực tại các đường dẫn vào cầu chữ Y vào giờ cao điểm để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông an toàn.



Cầu Chữ Y đang bị lấn chiếm

Sở Giao thông Vận tải được giao khẩn trương nghiên cứu và có phương án hợp lý hơn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn tại khu vực này. Riêng UBND quận 5 và 8 gửi kèm theo các tài liệu, hình ảnh thể hiện sự thông thoáng lòng, lề đường tại các đường dẫn vào cầu chữ Y.



Vào giờ cao điểm, tại khu vực cầu chữ Y thường xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng lề đường, hè phố gây cản trở giao thông. Người đi bộ phải đi dưới lòng đường rất nguy hiểm. Phía đường Nguyễn Biểu, quận 5 thì tình trạng này diễn ra từ lâu và liên tục.

Bên cạnh đó, tình trạng quẹo trái trái phép từ trên cầu vào đường nối vào đường Võ Văn Kiệt hoặc từ đường nối từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu diễn ra nghiêm trọng do không có dải phân cách.

Cũng trong ngày 6 – 12, UBND TP.HCM đã quyết định đặt tên mới cho hai tuyến đường ở quận Thủ Đức. Cụ thể, đặt tên đường Nguyễn Thị Nhung cho đường N8, đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Ven sông và đặt tên đường Đinh Thị Thi cho đường N5, đoạn từ Quốc lộ 13 đến đường Ven sông.