Trên đang xây cao ốc, dưới mở vũ trường

Vi phạm nguyên tắc đảm bảo an toàn công trình Luật sư (LS) Lê Cao, Đoàn LS TP Đà Nẵng, cho hay việc chủ đầu tư và nhà thầu thi công công trình phía trên trong khi vũ trường vẫn hoạt động phía dưới là hết sức nguy hiểm. Điều này trái hoàn toàn nguyên tắc đảm bảo an toàn đối với công trình xây dựng đã được quy định trong Luật Xây dựng 2014. Theo LS Cao, Điều 111 của Luật Xây dựng yêu cầu khi thi công chủ đầu tư và nhà thầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình xây dựng, người, thiết bị thi công, công trình ngầm và các công trình liền kề. Chủ đầu tư, nhà thầu phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn riêng đối với những hạng mục công trình, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ… “Việc bên trên thi công, đổ bê tông mà bên dưới vẫn hoạt động vũ trường đã vi phạm quy định này. Lẽ ra các cơ quan chức năng như thanh tra Sở Xây dựng phải kiểm tra, xử lý” - LS Cao nói. Riêng việc công trình để rơi nhiều thanh sắt, thép gây nguy hiểm tính mạng người dân, LS Cao cho rằng theo Luật Xây dựng thì cơ quan chức năng phải dừng ngay việc thi công. Chỉ đến khi nào chủ đầu tư giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của người dân và đảm bảo an toàn tuyệt đối thì mới được tiếp tục thi công” - LS Lê Cao cho hay.