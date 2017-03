Từ chối giấy hồng vì phải đóng thêm tiền

Cho rằng diện tích để cấp giấy chứng nhận không giống như đã ký trong hợp đồng mua bán, hàng trăm hộ dân tại chung cư Carillon (171A Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình) đã không đồng ý đóng thêm tiền cho chủ đầu tư để làm thủ tục cấp giấy hồng.

Tự dưng nộp thêm vài chục triệu

Bà Nguyễn Phan Hoài Thanh mua căn hộ tại tầng 16 chung cư Carillon với diện tích 90,22 m2, được ghi rõ trong hợp đồng mua bán giữa hai bên. Gia đình bà Thanh dọn vào ở được một năm thì chủ đầu tư là Công ty May Tiến Phát gửi thông báo về việc bàn giao giấy chứng nhận. Theo đó, bà Thanh phải đóng nốt 5% số tiền còn lại theo hợp đồng, đồng thời đóng thêm hơn 44 triệu đồng tiền chênh lệch diện tích khi bàn giao căn hộ (1,98 m2). Bà Thanh hoàn toàn bất ngờ với phần diện tích phát sinh này vì tại biên bản bàn giao căn hộ giữa hai bên, diện tích vẫn không có gì thay đổi so với hợp đồng.

Tương tự, ông Nguyễn Thế Truyền mua căn hộ tầng bốn cũng phải nộp hơn 26 triệu đồng cho 1,33 m2 diện tích chênh lệch. Nhiều cư dân khác cũng rơi vào hoàn cảnh giống ông Truyền, bà Thanh. Không đồng ý đóng thêm tiền cho phần diện tích tăng thêm, các cư dân đã gửi đơn khiếu nại, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tổ chức cuộc họp để giải thích minh bạch.

Chủ đầu tư chung cư Carillon sẽ không thu thêm tiền đối với phần diện tích tăng thêm so với hợp đồng đã ký. Ảnh: V.HOA

Không thu thêm tiền chênh lệch

Giải thích về việc phát sinh thêm diện tích, ông Phạm Điền Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty May Tiến Phát, cho biết đó là do công ty áp dụng hai cách đo vẽ khác nhau. Cụ thể, trong hợp đồng có ghi diện tích đo vẽ là từ tim tường chung giữa hai căn hộ đến tim tường bao ngoài. Nhưng khi đo vẽ để tiến hành cấp giấy thì diện tích đo vẽ tính từ tim tường chung đến phủ bì của tường bên ngoài. Điều này dẫn đến việc diện tích một số căn hộ tăng, một số căn hộ khác lại giảm so với hợp đồng đã ký. Cụ thể, trong tổng cộng 269 căn hộ đã ra giấy chứng nhận có 165 căn tăng diện tích và 36 căn giảm diện tích so với hợp đồng. “Với 36 căn giảm diện tích, chủ đầu tư đã hoàn trả tiền cho khách hàng và bàn giao giấy hồng” - ông Trung thông tin.

Ngày 16-4, Công ty May Tiến Phát cho hay sẽ tổ chức cuộc họp với cư dân chung cư và đại diện UBND quận Tân Bình để giải thích về việc tăng/giảm diện tích căn hộ. Nhưng đến chiều 17-4, Công ty May Tiến Phát thông tin đến Pháp Luật TP.HCM rằng sẽ không thu thêm tiền đối với phần diện tích tăng thêm của các căn hộ trong dự án Carillon so với hợp đồng đã ký. “Người dân chỉ đóng 5% còn lại để nhận giấy hồng, phần diện tích chênh lệch sẽ không thu thêm. Chúng tôi cũng sẽ hoàn trả phần tiền chênh lệch đã thu của các khách hàng trước đó” - ông Trung khẳng định.