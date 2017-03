Cách chọn mua nhà chung cư hợp túi tiền

Với các gia đình trẻ, ở chung cư mới là một trong những lựa chọn tối ưu. Vị trí thuận lợi, hạ tầng đầy đủ, dịch vụ tương đối, sinh hoạt chung đầm ấm trên một mặt bằng, giá cả và tiến độ trả góp..., là những yếu tố mà nhà đất không thể so sánh với chung cư.

Nhưng để mua được một chung cư ưng ý không hề dễ. Khác với các hàng hóa khác, bất động sản là một mặt hàng rất khó mua và cũng khó bán bởi tính thanh khoản và độ lớn của tài sản khi cần quyết định.

Trong thời buổi bất động sản "nhiễu nhương", các chủ đầu tư "loạn đả", các sàn môi giới "làm xiếc", chọn mua một chung cư là điều khá khó khăn. Dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi và bạn bè (có nhu cầu mua nhà để ở lâu dài), tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm xương máu khi chọn mua nhà chung cư.





1. Chủ đầu tư: Đây là yếu tố quan trọng nhất khi bạn chọn mua nhà chung cư. Có đến 50% người mua chung cư trên địa bàn Hà Nội có vấn đề với chủ đầu tư. Tiến độ chậm hoặc bỏ hẳn không xây, bán nhà kiểu "Cuội bán vịt trời", bán nhà tính giá bằng đô, góp vốn một giá, khi lên hợp đồng một giá, chất lượng cẩu thả, thu phí giá trên trời ... hiếm ai không gặp những tai nạn trên. Một chủ đầu tư tin cậy cần có các yếu tố sau:

- Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý các khu đô thị đã đi vào hoạt động. Hãy nhìn các khu đô thị làm thay đổi bộ mặt Hà Nội đang hoạt động để tìm cho mình một chủ đầu tư uy tín.

- Giá gốc trên hợp đồng mua bán sát với giá thị trường. Đừng ham các chủ đầu tư đưa ra các căn hộ có giá gốc thấp. Thị trường Hà Nội hiện nay có thể khẳng định.

những dự án chung cư thương mại chưa hoặc mới khởi công mà có giá gốc trên dưới 10 triệu / m2 là khó khả thi bởi sự trượt giá về giá thành xây dựng. Của rẻ bao giờ cũng đi liền chữ ôi.

- Có tiềm lực tài chính và khả năng tự xây dựng tốt, có các công ty và xí nghiệp trực thuộc trực tiếp thi công. Những tập đoàn này khi gặp sóng gió họ vẫn bằng nội lực sử dụng dịch vụ các công ty nội bộ tập đoàn, vật tư, thiết kế... Họ sẽ có cách giảm được giá thành xây dựng và đảm bảo tiến độ cho khách hàng.

- Chủ đầu tư trực tiếp bán hàng, ít thông qua trung gian, đến tận tay khách hàng qua sàn giao dịch của chính họ. Việc này có lợi ích lâu dài tới tận khi bạn nhận nhà, đóng thuế, làm sổ đỏ vì có quy định căn hộ giao dịch qua sàn thì thủ tục đóng thuế, làm sổ đỏ mới nhanh chóng và thuận lợi.

- Chủ đầu tư ngoài việc xây dựng nhà để bán cho khách hàng, bản thân họ còn giữ lại một phần và sử dụng chính những sản phẩm họ bán ra, đây là yếu tố quan trọng, khẳng định việc quản lý, thu phí, xây dựng hạ tầng... lâu dài và chung sống cùng khách hàng

- Chủ đầu tư được nhiều ngân hàng liên kết và hỗ trợ. Hãy qua sàn của chủ đầu tư, nếu bạn thấy nhiều ngân hàng có đại diện trực tiếp hỗ trợ khách hàng vay trả góp thì bạn cũng rất yên tâm. Các ngân hàng có bộ phận thẩm định và đánh giá năng lực chủ đầu tư tốt hơn chúng ta nhiều...

2. Hạ tầng (nhất vị, nhị giá): Nếu trong phong thủy, khi xem xét một ngôi nhà có câu "nhất vị, nhị hướng", thì khi mua chung cư, yếu tố đầu tiên cũng là vị trí, "nhất vị, nhị giá".

Hạ tầng của một khu chung cư (tiểu đô thị) có rất nhiều yếu tố phải quan tâm. Yếu tố đầu tiên là vị trí. Từ vị trí, ta có mối tương quan với hạ tầng có sẵn của các khu đô thị và phường xóm lân cận.

Yếu tố quan trọng nhất là khoảng cách từ chung cư đó tới vị trí làm việc thường xuyên của bạn, khoảng cách với các trường học cấp 1-2-3 mà con bạn đã/sẽ học.

Nhiều khu chung cư thiết kế rất đẹp và hạ tầng nội bộ khu rất ổn, nhưng để đi làm và con cái đi học lại là cả vấn đề rất lớn kể cả khi bạn có xe hơi. Hãy tưởng tượng một năm phải tiêu xài 700 tiếng đồng hồ cho việc đi trên đường và chờ đợi khi tắc đường, cộng thêm chi phí xăng xe và hao tổn sức khỏe...

Vài chục năm như thế, cái giá lượng hóa phải trả không dưới con số hàng tỷ đồng. Đây cũng là lý do tại sao các căn hộ chung cư cũ dù rất cũ nát hoặc mới tinh tươm trong bốn quận nội đô lại có khoảng cách giá dữ dội khi so với các khu đô thị mới ven đô.





Hãy đặt ra các câu hỏi sau về hạ tầng và đánh dấu cho điểm, nếu đạt 70% yêu cầu là bạn có thể đã tìm được một khu chung cư ưng ý.

- Vị trí tương quan với cả khu vực và cả thủ đô Hà Nội thế nào? Tương lai có phát triển không? Thuận tiện về giao thông cho việc đi làm, đi học của đa số thành viên trong giá đình không?

- Hạ tầng thiết yếu đảm bảo cuộc sống hàng ngày: điện, đường, trường, trạm, nước sạch, chợ, bệnh viện, công viên, các tiệm ăn, dịch vụ hành chính công… có đầy đủ và thuận lợi?

- Hạ tầng môi trường: gần sông, hồ nước sạch, cách xa khu công nghiệp, khu dịch vụ, không gian yên tĩnh, môi sinh trong lành, nhiều cây xanh, có hồ điều hòa, có nhiều khoảng không công cộng không?

- Hạ tầng nhân sinh: cộng đồng công dân có văn minh, đồng đều văn hóa và lối sống hay gần khu dân cư phức tạp, tụ điểm tệ nạn không?

- Hạ tầng văn hóa, tâm linh: có gần trung tâm văn hóa, nơi thể thao giải trí, hồ bơi ... không?

- Hạ tầng tương lai: quy hoạch chung tổng thể khu đô thị và các khu lân cận có hài hòa, phát triển không?

- Hạ tầng phong thủy: nền đất khu vực có lành, quá khứ có từng là bãi tha ma, nghĩa trang di dời, gần bệnh viện truyền nhiễm, cuối nguồn sông nước thải, nền địa chất có ổn định không?



- Hạ tầng an ninh: khu vực có tình hình trị an, công an phường/xã có mạnh, các tổ chức đoàn thể có hoạt động thường xuyên không?

- Hà tầng nội bộ: phí sinh hoạt hàng tháng, đội ngũ quản lý tòa nhà, quy củ và quy định của của ban quản trị, chỗ gửi xe, nơi sinh hoạt chung...

Có nhiều yếu tố bạn có thể tự tìm hiểu qua mạng, bản đồ, văn phòng môi giới, báo chí, bạn bè... nhưng cũng có những yếu tố đích thân bạn phải tự khảo sát trên thực địa.

Cách thức hiệu quả là hãy dành thời gian ngồi tại các quán nước hay gặp gỡ một và người dân đang sống tại khu đô thị mà bạn định mua để trò chuyện, hỏi đáp là cách hiệu quả và chính xác nhất.