Xây nhà mới tuyệt đối không thể bỏ qua 7 điều này

1. Kiểm tra thật kỹ địa khí trước khi xây nhà



Địa khí của ngôi nhà có vai trò vô cùng quan trọng quyết định công danh, sự nghiệp, tài lộc và sức khoẻ của gia chủ. Nếu như không biết mà xây nhà trên mảnh đất có "xạ khí", tức là tử khí thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, trước khi xây nhà phải kiểm tra thật kỹ để hoá giải sát khí.



2. Chừa lại một khoảng đất trống ở hướng Nam

Dù mảnh đất đó để không hoặc dùng để làm vườn hoa cũng đều đem lại những điều tốt cho mọi nhà. Phía Nam của ngôi nhà nếu đối diện với một vườn hoa thì càng tốt hơn nữa. Bởi nó sẽ tạo ra một không gian thoáng mát để nghỉ ngơi cho nhà bạn và đặc biệt là cát lợi về mặt phong thủy.

3. Không xây nhà trên nên đất thấp, đất nghiêng

Theo quan niệm phong thủy, một ngôi nhà đẹp trước tiên phải được xây dựng trên một mảnh đất bằng phẳng và phải nằm ở địa thế cao. Nếu xây nhà trên mảnh đất nghiêng sẽ khiến gia chủ và các thành viên trong gia đình thường có cảm giác bất an, lo lắng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.



ảnh minh họa

Xét về mặt kỹ thuật xây dựng ngôi nhà trên thế đất bằng phẳng sẽ có khả năng chịu lực tốt và công trình sẽ có tuổi thọ lâu hơn. Đồng thời, điều này càng cần thiết hơn trong điều kiện khí hậu Việt Nam thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ.



Hơn nữa, việc xây nhà trên những khu đất thấp thì ngoài việc bị lụt lội mùa mưa còn bị ẩm mốc mùa hè ảnh hưởng nhiều đến không gian sống và sức khỏe của những người trong nhà. Do vậy, trước khi xây nhà cần biết những việc này để có hướng khắc phục.

4. Tránh xa cầu thang xoắn ốc

Nhiều người ưa thích chọn cầu thang xoắn ốc bởi nó trông nó khá ấn tượng và phù hợp với cấu trúc và thiết kế của căn nhà. Nhưng bạn cần biết là theo phong thủy, cầu thang xoắn ốc làm hao tài tán kh, thất thoát tiền bạc.

Vì vậy, tốt nhất cầu thang nên được thiết kế có dạng uốn cong, liền mạch. Song, bạn cũng cần lưu ý không bố trí cầu thang ở vị trí đối diện với cửa chính.



5. Nhà xây quá cao tạo tâm lý bất ổn cho người trong nhà

Nhà xây quá cao bốn bề không được che chắn, tạo tâm lý bất ổn cho người trong nhà đồng thời tạo sự cách biệt với xung quanh. Không những thế, kiểu nhà này cũng không có điều kiện được che nắng, âm dương không điều hòa, dương thịnh âm yếu, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe những người trong gia đình.



6. Không nên để cây to trước cửa nhà

Có rất nhiều gia đình khi xây nhà muốn tận dụng cây to trước nhà để lấy bóng mát làm nơi vui chơi giải trí.

Song, điều này lại là một tối kỵ. Cổ nhân có nói, trước cửa nhà mà có cột điện hay cây to là một điềm dữ. Bởi những cây cổ thụ thường gây khó khăn cho việc đi lại, chắn khi dương vào nhà và làm cho khí âm tích tụ trong nhà khó thoát ra được.

Hơn nữa trên thực tế, trước cửa nhà có cây to cũng là cơ hội để cho kẻ xấu lợi dụng sự che chở của thân cây, cành lá để dễ quan sát và có thể trèo vào nhà gây nhiều phiền phức cũng như có thể mất trộm cho gia đình. Do đó, khi xây nhà tốt nhất không để câu to trước cửa.



7. Tường bao quanh nhà ở không nên xây quá cao

Tường bao quanh nhà ở xây quá cao không những làm hỏng bố cục nhà mà còn khiến cho người trong nhà có cảm giác như bị nhốt, dẫn đến nghèo túng.

Xét về mặt thẩm mỹ, tường xây quá cao còn che mất mái nhà, nóc nhà và cửa sổ, tạo cảm giác khó khăn trong việc lấy ánh sáng và thông gió.

Thế nên, khi xây nhà không nên để tường bao quanh nhà cao quá 1,5m và cách nhà khoảng 50cm trở lên.