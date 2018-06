Vinhomes đầu tư 500 tỷ nâng cấp hệ thống PCCC, an ninh

Đảm bảo an toàn, an ninh nhằm đem lại môi trường sống an toàn tối đa cho cư dân luôn là ưu tiên hàng đầu tại các khu đô thị Vinhomes.



Theo đó, cửa chính của tất cả căn hộ Vinhomes sẽ được thay thế bằng của gỗ công nghiệp có khả năng chống cháy trong vòng 70 phút; thay thế aptomat thông thường bằng aptomat chống dòng rò cấp nguồn của các ổ cắm trong căn hộ. Ngoài hai hạng mục quan trọng nêu trên, Vinhomes cũng tăng cường rà soát, lắp đặt bổ sung các đầu báo cháy, báo khói, đầu phun chữa cháy tự động… tại các khu vực công cộng có nguy cơ phát sinh cháy như các khu vực kỹ thuật, phòng rác.

Cùng với các thiết bị PCCC, Vinhomes cũng bổ sung và tăng mạnh số lượng camera an ninh tại các vị trí cần thiết, tăng cường công tác an ninh cho các khu đô thị.

Bên cạnh hệ thống thiết bị, Vinhomes thành lập một bộ phận chuyên trách và bổ sung 1 chức danh Phó tổng Giám đốc Công ty để phụ trách các vấn đề về an ninh, an toàn, PCCC nhằm tăng cường đội ngũ nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng xử lý kịp thời, tại chỗ cho tất cả các Khu Đô thị của Vinhomes.

Toàn bộ việc nâng cấp các hạng mục nói trên sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 6 năm 2018 (sau khi có sự đồng thuận của chủ nhân các căn hộ), bằng chi phí của Công ty CP Vinhomes với tổng ngân sách khoảng 500 tỷ đồng.

Trên thực tế, các khu đô thị Vinhomes luôn đi đầu trong công tác an ninh, an toàn PCCC. Tuy nhiên với mong muốn mang lại chất lượng sống tốt nhất cho cư dân, trong đợt nâng cấp lần này, nhiều hạng mục dù không bắt buộc theo quy định hiện hành, hoặc không được quy định tại thời điểm triển khai xây dựng các khu đô thị vẫn được Vinhomes triển khai thực hiện.

Trước đó, Vinhomes đã thường xuyên bổ sung miễn phí nhiều hạng mục tiện ích như bể bơi trong nhà (Times City; Royal City), bể bơi vô cực; công viên khủng long (Vinhomes Riverside); các dụng cụ tập thể thao ngoài trời… cho cư dân. Vinhomes cũng là chủ đầu tư đi đầu trong việc triển khai các chuỗi “giá trị mềm” cho các khu đô thị như tổ chức các sự kiện gắn kết cộng đồng, hội thao, tài trợ lễ hội, mở các lớp kỹ năng dành cho người giúp việc, lớp vẽ, bơi cho cư dân nhí…

Không ngừng gia tăng giá trị sống cho cư dân, các khu đô thị Vinhomes liên tục được bình chọn là “khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam”.



Với những giá trị gia tăng liên tục được bổ sung, nâng cấp và làm mới, Vinhomes đã thực hiện đúng định hướng kiến tạo không gian sống chất lượng cao, được bình chọn là chủ đầu tư của nhiều “khu đô thị đáng sống nhất” nhất Việt Nam, khẳng định vị thế uy tín của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.