Vụ “Ăn theo” dự án cao tốc, bán đất trái phép: Xã đã quản lý không nghiêm

Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, vừa cho biết như trên.

Sở TN&MT cũng đã gửi văn bản đến chín công ty, DN cải tạo tận thu vật liệu san lấp phục vụ đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, yêu cầu ngưng cải tạo kết hợp tận thu vật liệu san lấp, đồng thời yêu cầu các đơn vị này thực hiện cải tạo vách taluy, trồng cây xanh và nghĩa vụ tài chính như trong phương án đã được phê duyệt. Sở cũng kiến nghị tỉnh Đồng Nai có văn bản chỉ đạo UBND huyện Long Thành giao cho các xã Bình An, Bình Sơn, Lộc An, Long An giám sát việc ngưng hoạt động cải tạo tận thu vật liệu san lấp, thực hiện cải tạo vách taluy, san gạt mặt bằng…

Sau khi lấy đất phải san lấp, trồng cây xanh nhưng một số công ty bỏ mặc, thành hố sâu. Ảnh: TD

Như chúng tôi đã thông tin, nhiều DN lợi dụng việc tỉnh Đồng Nai cho phép tận thu đất phục vụ dự án cao tốc TP.HCM - Long Thanh - Dầu Giây đã bán đất trái phép cho người dân san lấp mặt bằng. Đặc biệt kể từ ngày 16-1, đơn vị thi công đường cao tốc đã thông báo ngừng lấy đất nhưng các hầm đất vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi báo phản ánh, Sở TN&MT phối hợp huyện Long Thành khảo sát thực địa, phát hiện 7/8 đơn vị thực hiện cải tạo đất không đúng với phương án đã được phê duyệt; nhiều công ty, DN chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính với Nhà nước…

TIẾN DŨNG