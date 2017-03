Vũng Tàu sẽ dỡ nhà gỗ không phép

Ngày 1-12, ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP Vũng Tàu cho biết UBND TP đã có văn bản chỉ đạo UBND phường Nguyễn An Ninh lập kế hoạch cưỡng chế trình TP phê duyệt để sớm cưỡng chế phá dỡ căn nhà gỗ xây dựng không phép của ông Vũ Tất Thắng (454 Bình Giã - đường 51B, khu Bàu Trũng). “Việc cưỡng chế phá dỡ sẽ được thực hiện ngay khi có kế hoạch và không để kéo dài” - ông Sơn cho hay.

Căn nhà gỗ của ông Thắng là một trong bốn căn nhà gỗ xây không phép trên đất nông nghiệp, quy hoạch khu Công viên Văn hóa thể thao Bàu Trũng, bị phường Nguyễn An Ninh lập biên bản, ra quyết định cưỡng chế phá dỡ từ cuối năm 2011 đầu năm 2012.

Riêng ông Thắng, tháng 9-2011, trước khi xây dựng đã có đơn trình bày xin lắp ráp nhà gỗ tại địa chỉ trên. Theo đó, do nhu cầu mở văn phòng, ông Thắng (lấy danh nghĩa là giám đốc Công ty CP TM Đại Thắng) xin được lắp ráp nhà sàn gỗ trên nền nhà cấp bốn hiện hữu. Công ty cam kết tháo dỡ ngay khi chính quyền địa phương yêu cầu di dời, không đòi hỏi việc bồi thường. Đơn này của ông Thắng đã được chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh khi đó xác nhận, kính chuyển đến UBND TP Vũng Tàu, Phòng QLĐT xem xét giải quyết.



Một trong những căn nhà gỗ xây dựng không phép. Ảnh: Huy Phong

Tuy nhiên, dù cơ quan chức năng không cấp phép nhưng ông Thắng vẫn tiếp tục xây dựng. Do đó, ngày 5-12-2011, phường Nguyễn An Ninh đã lập biên bản yêu cầu ông Thắng ngừng xây dựng. Do ông Thắng vẫn tiếp tục xây nên phường tiến hành ra quyết định đình chỉ, cưỡng chế căn nhà gỗ. Thời điểm ông Thắng xây dựng nhà, phường Nguyễn An Ninh ghi nhận căn nhà gỗ của ông cột, kèo gỗ, móng bê tông cốt thép, chiều cao 6-9 m, diện tích nhà 150 m2.

Từ đó tới nay TP Vũng Tàu đã có nhiều văn bản đốc thúc, chỉ đạo phải xử lý quyết liệt, cưỡng chế phá dỡ căn nhà gỗ của ông Thắng và ba căn khác vi phạm tương tự. Tuy nhiên, trước đây việc cưỡng chế bị ngưng lại do không có phương án phá dỡ. Bởi theo Nghị định 180/2007, với các căn nhà kiên cố, cao trên 3 m… muốn phá dỡ cơ quan chức năng phải lập phương án phá dỡ. Thời gian qua, không có bất kỳ đơn vị nào, nhất là các công ty tư nhân được mời nhận lời lên phương án phá dỡ bốn căn nhà này. Đây là gút mắc mà căn nhà trên tồn tại, gây bức xúc cho người dân.

Tháng 8-2015, việc xử lý bốn căn nhà gỗ được khởi động lại. Phường cùng các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, kiểm kê hiện trạng căn nhà của ông Thắng. Tháng 9-2015, do ông Thắng không chấp hành yêu cầu tự phá dỡ công trình, phường Nguyễn An Ninh đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà gỗ của ông Thắng.

Sau đó, ông Thắng đã khởi kiện quyết định hành chính này ra TAND TP Vũng Tàu để yêu cầu phường hủy quyết định. Hiện TAND TP Vũng Tàu đang thụ lý giải quyết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chánh án TAND TP Vũng Tàu cho biết: Tòa đã mời các bên lên đối thoại và tiến hành thẩm định lại tài sản hiện trạng trên đất bị cưỡng chế. “Theo pháp luật, việc khởi kiện được giải quyết theo tố tụng hành chính. Còn quyết định hành chính - tức quyết định cưỡng chế của phường vẫn giải quyết theo thủ tục bình thường. Ông Thắng không có đơn yêu cầu, tòa cũng thấy không có căn cứ nào cho rằng đó là quyết định trái pháp luật nên không tạm thời dừng quyết định cưỡng chế.