Xẻ công viên làm bãi xe, dân lo...

Sáng 7-1, các cơ quan chức năng cùng quận Hải Châu đã đối thoại không thành với người dân phường Thuận Phước quanh việc cắt một phần công viên ở phường để xây bãi đậu xe.

Mất an toàn, an ninh

Trước đó, TP phê duyệt cho một công ty vận tải xây dựng bãi đậu xe gần 6.000 m2 trong khu vực cây xanh trên đường Võ Thị Sáu - Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thuận Phước). Bãi đậu xe gồm nhà điều hành 120 m2, bãi cỏ, hàng rào mềm... Tuy nhiên, thời gian qua người dân liên tục phản đối.

Tại buổi đối thoại, bà Phan Thị Hương (tổ trưởng tổ 30A, phường Thuận Phước) nói: “Khu công viên là phổi xanh cho dân. Chúng tôi tha thiết đề nghị TP giữ nguyên hiện trạng và chuyển dự án bãi đậu xe đến nơi khác. Hãy để công viên cho chúng tôi có chỗ sinh hoạt”.

Một số người dân lo lắng bãi đậu xe nằm trên cống hộp sẽ không an toàn; bãi đậu xe hình thành sẽ phát sinh nhiều dịch vụ đi kèm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khu vực. Chưa kể bãi đậu xe sẽ gây ồn, bụi bặm, dễ xảy ra tai nạn cho học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Ông Trần Đường (Bí thư chi bộ tổ 32) nhấn mạnh khu vực Thuận Phước mật độ dân cư quá đông, có công viên là rất quý. Giờ địa phương lại làm bãi đậu xe khiến khoảng xanh của dân cư mất hết là không được.





Tại buổi đối thoại, người dân phản đối việc biến công viên thành bãi đậu xe. Ảnh: LP





Khu vực công viên này sẽ cho doanh nghiệp làm bãi đậu xe dù gặp sự phản đối của người dân. Ảnh: LP

Người dân lo đúng

Ông Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, lý giải thực ra khu đất làm bãi đậu xe không phải là công viên vì không có văn bản hay bản vẽ nào nói đây là công viên cả. Bãi đậu xe được quy hoạch từ năm 2010, khi khu vực trên là kênh thoát nước được TP làm hệ thống cống hộp, làm bãi cỏ, cây xanh.

Ông Trí cho rằng: “Người dân lo bãi đậu xe sẽ gây ô nhiễm, buôn lậu, mất an ninh… là do ám ảnh bởi các bãi đậu xe trước đây. Tuy nhiên, bây giờ khác rồi. Trong quy hoạch bãi đậu xe cũng chỉ cấp cho loại xe dưới 16 chỗ”.

Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, nhìn nhận lo lắng của người dân là đúng. Địa phương sẽ tiếp thu ý kiến của người dân để kiến nghị lên chủ tịch TP.

Tuy nhiên, ông Lê Anh vẫn nêu quan điểm: “Tinh thần là vẫn phải làm bãi đậu xe vì có quy hoạch từ lâu rồi. Làm phải theo quy chuẩn. Bãi đậu xe sẽ không thể làm hư cống hộp được nên nhân dân yên tâm. Sở GTVT sẽ nghiên cứu phân luồng và mở thêm lối đi. Giờ cao điểm sẽ cấm xe vào một số đường bãi đậu xe. Chúng tôi cam kết là dứt khoát nghiêm cấm xe tải và hàng hóa lưu thông trong khu vực này. Tiến tới TP sẽ quy định xe phải sạch mới được vào TP và bãi đậu xe. Khu vực này cũng chỉ đậu được khoảng 100 chiếc xe thôi, không nhiều đâu”.