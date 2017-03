Cuộc chạy tiếp sức ‘giải cứu Huỳnh Văn Nén

Ông Huỳnh Văn Nén cho biết trong gần 18 năm thụ án, ông đã bốn lần chuyển trại. Ðó là Trại giam Z30A Bộ Công an (Ðồng Nai), Trại T17 Bộ Công an (TP.HCM), Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận và Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết. “Trong bốn trại thì tôi ăn tết ba lần tại trại Bình Thuận; hai lần đón xuân ở T17 và hơn chục năm đón tết ở Z30A. Tết ở trại Bình Thuận thường có thịt kho măng, canh; trại T17 có đùi gà hay Z30A có đồ xào, thịt kho trứng…Ðồ ăn ngon thấy ham lắm, nhưng tết là lúc nhớ vợ, nhớ con nhứt. Cứ nghĩ vợ con tết nhất không có đồ ăn ngon là tôi nuốt không vô”, ông Nén kể.