Sóng hội nhập đã ùa tới

Doanh nghiệp Việt sẵn sàng đón TPP Ông DƯƠNG ANH TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV chăn nuôi Bình Minh: “Chơi” với gà TPP bằng công nghệ hiện đại

Hiện tại ngành chăn nuôi trong nước đang chật vật đối phó với tình hình bệnh dịch bùng phát, sự biến động giá cả trên thị trường. Nếu tham gia TPP, thịt gà, heo giá rẻ từ các nước TPP sẽ khiến chăn nuôi trong nước lao đao nếu không có sự chuẩn bị trước. Nhận thức được điều đó, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại với quy mô chuồng trại khép kín, từ việc cung cấp con giống đến việc giết mổ gà thành phẩm để phân phối ra thị trường, sẵn sàng đưa ra các sản phẩm đủ tiêu chuẩn so với các thành viên của TPP. Ngoài sản phẩm gà công nghiệp, công ty còn tăng sản lượng đàn gà thả vườn, gà ta cung ứng cho thị trường. Ông TRẦN VĂN TÀI, Chủ tịch HÐQT Công ty Tài Tài: Ðổi mới hình ảnh thương hiệu

Không phải chờ đến khi Việt Nam tham gia TPP mà ngay thời điểm này, các DN chế biến thực phẩm trong nước đã phải cạnh tranh khốc liệt với các DN đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan - những nước có ngành công nghiệp thực phẩm hiện đại. Vì vậy, ngay thời điểm này công ty đã thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu và công bố chiến lược phát triển mới. Ðầu tư nâng cao năng lực sản xuất, trang bị thêm dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại để gia tăng chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi đó chúng tôi mới cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm của các công ty nước ngoài và hàng ngoại nhập. Ông VÕ TRƯỜNG THÀNH, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành: Hiểu rõ quy tắc TPP để tận dụng lợi thế

Trước làn sóng đón đầu TPP, các công ty Mỹ, Nhật Bản trước đây thường mua nguyên liệu gỗ của Trung Quốc thì nay họ đang chuyển hướng sang mua hàng của Việt Nam. Ðể tận dụng được cơ hội này, DN xuất khẩu gỗ phải xây dựng được vùng nguyên liệu đảm bảo quy tắc xuất xứ. Khoảng 10 năm trước chúng tôi đã trồng rừng nhiều và hiện có khoảng 14.000 ha rừng trồng đang trong thời kỳ khai thác luân kỳ. Ðiều này không chỉ giúp DN chủ động nguồn nguyên vật liệu, mà còn có thể cung cấp ra thị trường một khối lượng nguyên phụ liệu đáng kể, đảm bảo quy định về xuất xứ hàng hóa khi xuất sang các nước TPP. Ông TRẦN VĂN LĨNH, Chủ tịch HÐQT Công ty Cổ phần Thương mại và Thủy sản Thuận Phước: Thủy sản hướng tới những thị trường khó tính

Thời gian qua, tình trạng các lô hàng thủy sản bị các nước nhập khẩu trả về đã buộc nhiều doanh nghiệp trong ngành phải đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu để đáp ứng yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh gia nhập TPP, thủy sản Việt Nam có tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan hay không phụ thuộc rất lớn vào điều này. Công ty thực hiện liên kết sản xuất từ khâu con giống cho tới chế biến, nguyên liệu làm ra chủ yếu cho các nhà máy chế biến bao tiêu để xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Ðiều này không chỉ giúp kiểm soát được vấn đề an toàn thực phẩm mà còn giúp công ty giảm giá thành trong sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. QUANG HUY ghi