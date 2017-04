19-5, hoàn thành cầu vượt nút giao Gò Mây

Sáng 7-4, Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã hợp long nhánh thứ 2 của cầu vượt nút giao thông Gò Mây (Quốc lộ 1 - đường Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú thuộc quận Bình Tân TYP.HCM) sau gần 2 tháng thi công.

Theo đó, 2 nhịp dầm cuối cùng trong tổng số 54 nhịp dầm đã được lắp đặt trên 9 trụ cầu vượt này.

Theo Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, cầu vượt Gò Mây dài 369,1 m, rộng 24,29 m (được chia làm 2 nhánh cầu phải và trái, mỗi cầu rộng 12,1 m) cho 6 làn xe lưu thông, dự kiến sẽ thông xe vào ngày 19-5, vượt tiến độ gần 3 tháng.



Nhánh 1 cầu vượt Gò Mây theo hướng từ An Sương đi An Lạch đã hoàn thành đưa vào hoạt động từ 5-1. Ảnh: LƯU ĐỨC



Cũng theo IDICO, các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 8-2017



Đường Lê Trọng Tấn chui qua cầu vượt Gò Mây nối vào đường Nguyễn Thị Tú sẽ hoàn thành vào tháng 8-2017. Ảnh: LƯU ĐỨC



Công trình xây dựng cầu vượt Gò Mây nhằm giải quyết ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1 có mật độ xe lưu thông lớn với 35.000-37.000 ô tô lưu thông mỗi ngày. Tổng kinh phí đầu tư công trình này là 511 tỉ đồng.

Cho đến nay IDICO và Sở GTVT chưa cho biết thời thu phí trên đoạn An Lạc - An Sương thêm bao năm do việc IDICO bỏ tiền làm các cầu vượt như tỉnh lộ 10, Trần Văn Giàu, hương lộ 2 và Gò Mây...