2.000 tỉ hỗ trợ thiệt hại do sự cố biển cho Quảng Bình

Số tiền này cũng đã được tỉnh giải ngân, trong đó 1.833 tỉ đồng do Trung ương tạm cấp, số còn lại địa phương tạm ứng ngân sách chi trả.



Nhờ chi trả bồi thường và hỗ trợ kịp thời đã giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm bám biển để khôi phục sản xuất và kinh doanh.



Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác này vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xử lý hải sản lưu kho; hỗ trợ phục hồi công tác sản xuất, nuôi trồng thủy sản; đánh giá đối tượng bị thiệt hại còn lúng túng gây bức xúc cho người dân...



Để thực hiện mục tiêu đến tháng 6-2017 tới sẽ hoàn thành việc chi trả bồi thường và hỗ trợ người dân, tỉnh Quảng Bình đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chung tay giải quyết sự cố môi trường biển.



Đồng thời, tỉnh cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các cá nhân trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.



Đặc biệt, tỉnh yêu cầu các địa phương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn sớm thống kê, rà soát đối tượng, định mức đền bù thiệt hại cho người dân.



Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh trong việc báo cáo, trình Trung ương những vấn đề liên quan đến chính sách tài chính trong đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển gây ra.



Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; ngăn chặn các hoạt động kích động của các đối tượng xấu; chủ động xử lý, ngăn chặn các hiện tượng tụ tập đông người, không để hình thành điểm nóng về an ninh.



Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp kịp thời phát hiện việc lợi dụng kê khai để trục lợi, chiếm đoạt tiền bồi thường, hỗ trợ.

M.NGỌC - Theo TTXVN/Vietnam+