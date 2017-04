9 giờ hôm nay, nhiều tuyến đường quận 1 thành một chiều

Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp tích cực với Công an quận 1, Thanh tra giao thông (Sở GTVT), Thanh niên xung phong và đơn vị thi công tổ chức có hiệu quả công tác điều hòa giao thông, tập trung huy động lực lượng và làm tốt công tác thông tin liên lạc vào các khung giờ cao điểm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra ùn tắc, ùn ứ giao thông do điều chỉnh giao thông gây lạ lẫm cho lộ trình của người dân qua khu vực. Các đơn vị tiến hành điều khiển, hướng dẫn giao thông cụ thể, kết hợp cùng Sở GTVT lắp đặt, kẻ mới các băng rôn, biển báo hướng dẫn và vạch sơn kẻ đường.