Bất cập mang tên ‘đúng quy trình’

Chủ dự án tự nguyện chi tiền giúp giảm kẹt xe UBND TP.HCM đang xem xét đề nghị của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (Công ty REE) về việc hỗ trợ 1,5 tỉ đồng để cải thiện tình hình giao thông cho đường Cộng Hòa. Nguyên do Công ty REE đang lên kế hoạch triển khai dự án tại 364 Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình). Tuyến đường này vốn dĩ đã thường xuyên xảy ra ùn tắc, bất kể giờ giấc thì việc nâng tầng một cao ốc tại đây càng khiến giao thông khu vực thêm hỗn độn. Biết vậy, Công ty REE “tự nguyện” hỗ trợ 1,5 tỉ đồng để chung tay thực hiện kế hoạch tối ưu hóa hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Đơn vị sẽ làm điều này thông qua việc xây dựng trung tâm điều khiển giao thông thông minh, giảm thời gian xe chờ đèn đỏ trên đường Cộng Hòa nhằm giảm thiểu tác động xấu đến giao thông khi dự án được triển khai, đưa vào hoạt động. Đề xuất đang được xem xét song việc một chủ dự án chi tiền gỡ kẹt xe là chưa từng có trong tiền lệ ở TP.HCM. Vì thế, sự kiện này có thể là bước ngoặt quan trọng trong việc gắn trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án cao ốc, trung tâm thương mại với việc dự án của họ làm tăng thêm ùn tắc giao thông cho khu vực. “Lâu nay các chủ đầu tư khi thực hiện các dự án thường có các khoản kinh phí đóng góp, hỗ trợ cho địa phương. Họ không có các đóng góp, chung tay với ngành giao thông tháo gỡ ùn ứ dù quá trình thi công, đưa vào khai thác dự án đó gây ra nhiều tác động xấu đến giao thông khu vực. Vì vậy, trường hợp này được coi là lần đầu tiên xảy ra” - một cán bộ Sở GTVT thông tin. Theo Sở GTVT, đối với các dự án khác được thực hiện theo quy trình lâu nay và Sở GTVT chỉ tham gia ý kiến về việc kết nối giao thông của dự án ra hệ thống giao thông hiện hữu sau khi dự án đã có giấy phép xây dựng. Nhưng ở dự án này, ngay từ khi xem xét các chỉ tiêu quy hoạch, UBND TP đã yêu cầu phải tham khảo ý kiến của Sở GTVT về sự ảnh hưởng của dự án đến giao thông. Vì thế “câu chuyện chưa có trong tiền lệ” đã xảy ra. Thực tế, khi đầu tư các dự án cao ốc, trung tâm thương mại, dù nhà đầu tư tìm nhiều cách tăng mật độ xây dựng, thêm tính năng cho dự án thì họ vẫn không có lỗi. Bởi lẽ hạ tầng giao thông phải đi trước, tức Nhà nước phải có trách nhiệm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Có điều do nguồn kinh phí đầu tư cho giao thông rất lớn trong khi ngân sách và các nguồn khác không đủ đáp ứng nên việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cần rất nhiều thời gian. Do đó, nếu vì sự chậm trễ này mà ngưng hay trì hoãn việc cấp phép đầu tư các dự án cao ốc, trung tâm thương mại thì cũng gây nhiều hệ quả không tốt cho phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Vì vậy, câu chuyện chủ đầu tư chi tiền gỡ kẹt xe vừa nêu cần được coi là kinh nghiệm quan trọng để gỡ vấn đề: “Cao ốc “đè ngợp” giao thông” xảy ra lâu nay. __________________________ Sự “quẫy cựa” của ngành giao thông Theo quy trình hiện nay, Sở GTVT chỉ tham gia có ý kiến về việc kết nối giao thông và tổ chức giao thông của các dự án vào hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông và lưu thông được tốt nhất trong điều kiện hạ tầng giao thông hiện hữu. Đơn cử, Sở GTVT đã đề nghị chủ đầu tư dự án cao ốc ở 147 Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) mở rộng đường Ung Văn Khiêm ở phạm vi dự án rộng theo đúng quy hoạch (30 m) và xem xét đưa dự án vào khai thác phù hợp với tiến độ mở rộng đường Ung Văn Khiêm (dự kiến vào năm 2019 - PV)... Có một số chủ đầu tư đồng ý thực hiện yêu cầu của Sở như chủ một dự án chung cư ở quận Bình Thạnh đồng ý mua nhà dân ngoài phạm vi dự án để mở rộng tuyến hẻm ra đường D1 từ 6 m thành 12 m. Tuy nhiên, đề nghị là có song chúng tôi thiếu căn cứ “cưỡng chế thực hiện” nên phụ thuộc lớn vào sự hợp tác của chủ đầu tư. Do vậy, để có những ràng buộc các nhà đầu tư nào cũng phải thực hiện khi muốn làm dự án thì phải có các chỉ đạo cụ thể từ UBND TP. Ông NGÔ HẢI ĐƯỜNG, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng Sở GTVT TP.HCM