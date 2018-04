Căng thẳng 'xiết nợ' bất thành tại KS bán căn hộ trái phép

Ngày 13-4, Công ty TNHH Quản lý nợ- khai thác tài sản Ngân hàng Quân đội (MB AMC) vẫn chưa thể thu giữ khách sạn bốn sao International Bavico Nha Trang (gọi tắt là KS Bavico, tại 02 Phan Bội Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa). MB AMC là đơn vị được Ngân hàng Quân đội (MB) giao thực hiện thu giữ khách sạn trên và đã ra thông báo sẽ tiến hành thu giữ từ 10 giờ ngày 13-4.



Lực lượng vệ sĩ dàn hàng ngang dày đặc ở tiền sảnh KS Bavico. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ghi nhận của PV, từ đầu giờ sáng 13-4, không khí tại KS Bavico đã khá căng thẳng. Chủ KS Bavico là Công ty TNHH Sản xuất - thương mại Bạch Việt đã thuê hàng chục vệ sĩ, đứng dàn hàng ngang ở tiền sảnh KS. Bên trong KS, lực lượng bảo vệ cũng dày đặc.

Đến 10 giờ cùng ngày, khi người của MB AMC tiến vào KS để thực hiện thủ tục thu giữ tài sản thì bị hàng chục vệ sĩ do Công ty Bạch Việt thuê quyết liệt ngăn cản. Ngoài ra, người của một doanh nghiệp do MB AMC hợp đồng để quản lý, khai thác KS Bavico sau khi thu giữ cũng bị cấm vào bên trong KS. Tình hình khá lộn xộn giữa các bên diễn ra trong gần một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, hàng chục khách nhà đầu tư căn hộ du lịch tại KS Bavico cũng tập trung theo dõi tài sản của mình bị thu giữ. Trong thời điểm này, KS Bavico vẫn hoạt động bình thường với hàng trăm khách lưu trú, nhiều nhất là du khách Trung Quốc ra vào bình thường.





Không khí khá căng thẳng tại KS Bavico. Ảnh: TẤN LỘC

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Việt Dũng, Phó phòng Xử lý nợ miền Bắc của MB AMC, cho biết ngay trong sáng 13-4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn khẩn yêu cầu MB AMC tạm dừng việc thu giữ KS Bavico.

“UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chúng tôi phải làm việc với tất cả nhà đầu tư đã mua căn hộ du lịch tại KS Bavico. Khi nào đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu giữ tài sản. Do đó, chúng tôi sẽ tiến hành làm việc, thỏa thuận với các nhà đầu tư, đồng thời đề nghị họ cung cấp hồ sơ giao dịch với Công ty Bạch Việt” - ông Dũng thông tin. Cũng theo đại diện MB AMC, trong những ngày qua, đơn vị này đã tiến hành làm việc, thỏa thuận với một số khách hàng mua căn hộ du lịch tại KS trên.





Các nhà đầu tư theo dõi việc thu giữ tài sản của mình. Ảnh: TẤN LỘC

Tiếp xúc với PV, một số khách hàng mua căn hộ du lịch tại KS Bavico cho biết họ đã thống nhất để MB AMC thực hiện thu giữ tài sản, sau đó tổ chức kinh doanh trở lại, phân chia lợi nhuận. Hầu hết khách hàng đều cho rằng họ đành chấp nhận phương án này vì gần như không còn chỗ bấu víu để bảo vệ quyền lợi của mình. “MB có hứa với chúng tôi là sẽ đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư sau khi thu giữ KS. Chúng tôi đồng ý với lời hứa đó bằng niềm tin chứ thực ra không có căn cứ pháp lý nào để đảm bảo cho lời hứa này”- bà NTB (ngụ TP.HCM) nói.

Trong khi đó, một số khách hàng khác chưa đồng tình để MB AMC thu giữ với lý do chưa có căn cứ pháp lý đảm bảo cho quyền lợi của những người mua căn hộ du lịch.

Chiều 13-4, nhiều nhà đầu tư căn hộ du lịch tại KS Bavico có cuộc đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa.



Khách Trung Quốc vẫn tấp nập tại KS Bavico trong ngày 13-4. Ảnh: TẤN LỘC

Trả lời câu hỏi của PV “căn cứ pháp lý nào để MB AMC cam kết đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư?”, ông Trương Việt Dũng thừa nhận hiện nay giữa hai bên không có gì để ràng buộc. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng “hai bên thỏa thuận với nhau bằng niềm tin!”.

Trước câu hỏi “việc thu giữ KS này có được đơn vị cho thuê đất là Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đồng ý chưa?”, đại diện MB AMC không có câu lời chính thức. Ông Dũng giải thích lý do thu giữ KS Bavico là Công ty Bạch Việt đã hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại dự án KS Bavico. MB yêu cầu Công ty Bạch Việt giao tài sản đảm bảo để xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng bên vay không thực hiện.



Liên quan đến sự việc trên, ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã chuyển đến Công an tỉnh để xác minh, điều tra, xử lý 34 đơn của những người mua căn hộ du lịch tại Bavico tố cáo ông Đinh Tiến Sử, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bạch Việt lừa đảo. Thông tin với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện cơ quan công an đang xem xét, xử lý theo quy định. Nếu ông Sử có hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố vụ án. Hiện ông Sử đã bị tạm giam để điều tra hành vi chứa mại dâm.