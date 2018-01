Cảnh báo sốt ảo đất nền Hà Nội

Trong năm, nhiều dự án đất nền tại quận Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Tây Hồ... vừa mở bán thì mức giá chênh lệch đã được đẩy lên vài trăm triệu đến 2,5 tỷ đồng. Một số dự án vùng ven đô tại Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Hoài Đức... giá cũng tăng 2-5 triệu đồng/m2. Cá biệt, một dự án nhà phố giá chênh lên tới hơn 30 tỷ đồng, gấp 2 lần giá gốc trong hợp đồng.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho hay năm 2017, hầu hết giá trị đất trong dự án tại các vùng đều biến động tăng khoảng 10%. Giá hiện tại ở khu vực quận Cầu Giấy trong khoảng 180-200 triệu đồng/m2, quận Từ Liêm, Tây Hồ giá trung bình 120-150 triệu đồng/m2, quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì giá 25 – 50 triệu đồng/m2, Long Biên, Gia Lâm 30-50 triệu đồng/m2, huyện Đông Anh 30 triệu đồng/m2…

Còn theo Savills Việt Nam, phân khúc biệt thự và liền kề tăng trưởng tốt trong năm 2017. Tổng nguồn cung phân khúc này trên thị trường Hà Nội đạt trên 40.000 căn, tăng hơn 15% so với 2016. Riêng trong quý IV-2017, tổng lượng giao dịch tăng 23% so với quý trước đó và 83% so với cùng kỳ 2016.

Tuy nhiên, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Savills Hà Nội cho rằng, năm 2017 đất nền, biệt thự, liền kề ở một số khu vực có dấu hiệu sốt ảo, xuất hiện tình trạng giá đất bị đẩy cao bất thường so với giá trị thực sự. Thị trường đất nền Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng khi nghe có quy hoạch thì nhà đầu tư đổ xô vào. Tuy nhiên, không ít người thua lỗ do thực tế từ khi có tin quy hoạch đến khi khu vực đó trở thành đông đúc hoặc chỉ đến mức bắt đầu có sự phát triển tốt hơn thì phải mất thời gian dài.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản EZ Việt Nam cũng cho rằng trong năm 2018, giới đầu tư cần thận trọng ở một số vùng ven như Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì, Hoài Đức... "Những khu vực này tôi chưa thấy động lực tăng giá trong ngắn hạn. Với những nhà đầu tư dài hạn thì có thể cân nhắc", ông Toản nói.