Dân ồ ạt đến quận 9 làm hồ sơ

Ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM trong ngày 12-4, từ sáng sớm, rất đông người dân đã rồng rắn xếp hàng trước cửa Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả để chờ nộp hồ sơ hành chính.



Người dân rồng rắn xếp hàng chờ nộp hồ sơ hành chính tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả quận 9.



Bên trong Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả quận 9.

Anh Nguyễn Thanh Minh, ở phường Phước Long B, quận 9 đang cầm trên tay hồ sơ đề nghị cập nhật tài sản trên giấy chứng nhận. Anh Minh cho biết, thời gian gần đây, ngày nào đến nộp hồ sơ cũng thấy rất nhiều người đứng chờ đợi nên hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày. Anh đến từ lúc 7 giờ sáng nhưng 10 giờ vẫn chưa nôp được hồ sơ.



Còn trường hợp ông Nguyễn Hùng, phường Trường Thạnh thì đến văn phòng lúc 10 giờ sáng nhưng đành phải chuyển qua buổi chiều vì hồ sơ vẫn không nộp được.

Có thông tin cho rằng, do sốt đất nên đã dẫn đến việc số lượng người dân đến giao dịch tăng đột biến. Lý giải về vấn đề này, bà Lê Thị Kim Yến, Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai quận 9 cho biết, so với năm ngoái, lượng hồ sơ liên quan đến đăng bộ không những không tăng mà còn giảm. Cụ thể, trong quý 1-2017, số hồ sơ đăng bộ là 9.852 hồ sơ và cùng kỳ năm 2018 thì chỉ có 8.759 hồ sơ. "Điều này cho thấy, giao dịch về nhà đất là không tăng nên nói tăng hồ sơ giao dịch do sốt đất là không hợp lý", bà Yến nói.

Cũng theo bà Yến, quận 9 cũng đang thực hiện giao dịch đảm bảo trả hồ sơ sau một ngày. Và số lượng hồ sơ giao dịch đảm bảo có tăng so với cùng kỳ, từ 4.851 hồ sơ năm 2017 lên 5.452 hồ sơ năm 2018. Do đó, số người đến nộp hồ sơ và nhận kết qủa khá đông.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 9 cho hay, việc người dân đến giao dịch hồ sơ tăng đột biến trong tháng nay là do trụ sở chật. "Hơn nữa, hiện nay quận 9 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính đều thực hiện tại một cửa nên dẫn đến quá tải", ông Thành nói.