Đổ xô đi mua đất nền Nhơn Trạch

Thấy giá đất rẻ hơn Hà Nội nên mua Hiện giá nhà, đất Hà Nội quá cao nên các nhà đầu tư các tỉnh phía Bắc vào đây mua đất kiếm lời. Họ thường chọn mua những khu vực ven TP.HCM như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, những vị trí có những dự án lớn sắp xây dựng như cầu Cát Lái, sân bay Long Thành hay dự án đường cao tốc, metro… Ông HỒ VĂN TÂN, nhà đầu tư BĐS tại TP.HCM Giá đất Nhơn Trạch còn thấp Giá đất nền tại khu vực Nhơn Trạch vẫn đang ở mức thấp so với những khu vực tiếp giáp TP.HCM khác như Long An, Bình Dương… Hiện những đất nền có giá từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, pháp lý đầy đủ đang rất hút giới đầu tư. Ông NGUYỄN DUY MINH, Tổng Giám đốc L&L Group