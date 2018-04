Đột phá từ khu đô thị mới Kiến Tường Long An

Trung tâm Thương mại Thị xã Kiến Tường Long An.



Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch sinh thái, cơ cấu kinh tế tỉnh Long An nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng đang từng bước chuyển dịch và phát triển mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Kéo theo sự phát triển cấp thiết của các khu đô thị, khu dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở và đầu tư.



Phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch sinh thái

Long An có lợi thế vị trí tiếp giáp với TP. HCM, là cửa ngõ của các tỉnh miền Tây kết nối với các tỉnh miền Đông, hệ thống giao thông đường thủy - bộ khá thuận lợi. Long An là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế và dịch vụ.

Trong quy hoạch tổng thể của ngành du lịch Việt Nam, Long An được xác định là một trong những điểm du lịch sinh thái quan trọng ở ĐBSCL. Vì thế, định hướng phát triển của tỉnh là đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười.

Ông Nguyễn Văn Tiều, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An, cho biết trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An chú trọng phát triển kinh tế, nhất là kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch sinh thái. Cùng với định hướng đó, thị xã Kiến Tường được đánh giá có nhiều tiềm năng và động lực phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Long An, kết nối giao thông với xung quanh thông qua Quốc lộ 62, Quốc lộ N1. Đồng thời, cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cách đường Xuyên Á không xa có vai trò quan trọng trong việc thông thương và quan hệ kinh tế đối ngoại của tỉnh nhà.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm vùng Đồng Tháp Mười, khí hậu trong lành, thị xã Kiến Tường có nhiều thuận tiện cho việc phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế cửa khẩu.

Kiến Tường chuyển dịch đúng hướng

Phối cảnh dự án Kiến Tường Central Mall.



Theo Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ trong đó có nội dung yêu cầu Long An với cấu trúc không gian thuộc vùng phụ cận của thành TP.HCM từ 30 km đến 50 km. Theo Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020, trong giai đoạn 2016-2020 tập trung đầu tư nâng loại đô thị thành phố Tân An lên đô thị loại II, thị xã Kiến Tường lên đô thị loại III.



Ông Phạm Tấn Hòa, Bí thư Thị ủy Kiến Tường cho biết: “Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của thị xã đạt trên 3.534 tỉ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng khu vực II công nghiệp - xây dựng và khu vực III thương mại - dịch vụ tăng dần tỷ trọng, chiếm 61% (khu vực III tăng 5%, khu vực II tăng 1%). Trong đó, thương mại - dịch vụ phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất đạt trên 1.434 tỉ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

Theo ông Hòa, Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Kiến Tường, chợ vệ tinh ở các phường, xã cũng đã đi vào hoạt động ổn định. Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đẩy mạnh khai thác mối quan hệ giao dịch thương mại, dịch vụ, du lịch với Campuchia và các nước trong khối ASEAN.

Kinh tế phát triển, đô thị hóa nhanh chóng, mật độ dân cư đông đúc vì thế việc quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới phù hợp với sự phát triển năng động tại Kiến Tường là rất cần thiết. Các hoạt động san lấp, xây dựng đô thị diễn ra sôi động, trong đó khu đô thị Kiến Tường Central Mall do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường làm chủ đầu tư đang là tâm điểm thu hút hiện nay.

Khu đô thị có vị trí trung tâm tọa lạc trên mặt tiền tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Lý Thường Kiệt và Lê Lợi kết nối với trục giao thông xương sống quốc gia bao gồm: Quốc lộ 62, quốc lộ N2, khu đô thị Kiến Tường Central Mall được quy hoạch hiện đại, đồng bộ với hạ tầng, tạo cảnh quan văn minh, sạch đẹp.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường, đơn vị phát triển dự án này cho biết Kiến Tường Central Mall thừa hưởng hàng loạt tiện ích trọng điểm mang đến cho cư dân cuộc sống đầy đủ tiện nghi với hệ thống dịch vụ tiện ích hoàn thiện như: hệ thống giáo dục chuẩn quốc gia, bệnh viện đa khoa, cơ quan hành chính, trung tâm văn hóa thể dục thể thao, đặc biệt công viên văn hóa thương mại Núi Đất là điểm tham quan, nghỉ dưỡng trong lành thu hút du khách thập phương.

Với cơ sở hạ tầng phát triển cùng vị trí đắc địa, Kiến Tường Centrall Mall sẽ tạo thêm một lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng muốn đầu tư và an cư lập nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.