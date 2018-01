Hiện tượng lạ trên thị trường địa ốc

Dạo quanh một vòng thị trường địa ốc trên địa bàn thành phố, chúng ta dễ dàng nhận thấy không có nhiều sản phẩm bất động sản mở bán dịp cuối năm. Những “ông lớn” của thị trường như: Him Lam, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Phúc Khang…gần như chỉ mở bán nhỏ giọt.



Nhỏ giọt nguồn cung mới

Điển hình là dự án Him Lam Phú An tại quận 9 vẫn được chủ đẩu tư Công ty Him Lam Land tiếp tục mở bán. Do dự án đã được mở bán từ cuối năm 2016 và hiện nay số lượng căn còn lại cũng không đáng kể nên chủ đầu tư không phải tốn chi phí tổ chức chạy marketing để bán hàng.

Mới đây, Him Lam Land đã tổ chức cho khách hàng tham quan căn hộ thực tế mà công ty đang hoàn thiện để khách hàng có thể tiến độ thi công, cũng như giám sát được chất lượng trước khi nhận bàn giao vào giữa năm 2018. Điều đó cho thấy, chủ đầu đặc biệt quan tâm đến việc khẳng định năng lực và uy tín của mình hơn là chạy theo số lượng.

Bằng chứng là chủ đầu tư vẫn để tồn tại song song căn hộ mẫu để khách hàng dễ dàng so sánh chất lượng giữa căn hộ mẫu với căn hộ thực tế. Thậm chí có một số hạng mục như chất liệu khung cửa sổ, chất lượng kính của căn hộ thực tế còn đắt hơn giá thành của căn hộ mẫu.

Cũng nhờ nguồn cung khan hiếm, đại diện Công ty CP đầu tư Nam Long cho biết sau hơn 3 tuần ra mắt cùng 3 đợt bốc thăm đặt chỗ, 90% căn hộ thuộc dự án EhomeS Nam Sài Gòn có diện tích từ 38 – 67m2 đã được đặt chỗ thành công. EHomeS Nam Sài Gòn thuộc dòng sản phẩm EHomeS được Nam Long phát triển.

Ở phân khúc biệt thự, liền kề, Kiến Á vừa mở bán dự án Lavila Nam Sài Gòn giai đoạn 2 với 100 căn biệt thự phố vườn. Sắp tới đây, doanh nghiệp này sẽ đưa ra thị trường hàng loạt dự án mang “họ” Lavila như Lavila Marina - phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, Lavila De Rio - khu biệt thự đơn lập ven sông và Lavila Sky - sản phẩm nhà cao tầng.

Cũng ở khu Đông, Hưng Thinh Corp cũng tiết lộ kế hoạch mở bán dự án Sài Gòn Mystery Villas nằm tại phường Bình Trưng Tây, quận 2 với quy mô gần 14,6ha, gồm 279 căn nhà phố liên kế và 72 căn biệt thự. Dự án được thiết kế theo mô hình Compound, tích hợp các tiện ích sống ngay trong nội khu.



Nhận định về tình hình thị trường bất động dịp Tết Mậu Tuất và năm 2018, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, thị trường bất động sản vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng

Hết thời của cách làm ăn chụp giựt ngắn hạn



Lý giải nguyên nhân thị trường BĐS cuối năm lại ít sản phẩm mở bán, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM, cho rằng: "Thị trường trong giai đoạn cuối 2017, đầu 2018 không có nhiều dự án mới chào bán là do không nhiều dự án được cấp phép mới. 80 dự án hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng cấp phép từ đầu năm 2017 tới nay thực chất là những dự án đã được các chủ đầu tư mở bán năm 2016 theo hình thức đặt cọc giữ chỗ, giờ được cấp phép pháp lý thì họ làm hợp đồng mua bán”.

Trong khi đó, ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Him Lam Land cho biết: Đối diện với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường, cũng như các tiêu chí chọn lựa của khách hàng ngày càng cao, thì chỉ có những chủ đầu tư tự định danh bằng uy tín và chất lượng mới có thể tồn tại. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các chủ đầu tư không mạnh tay bung hàng một cách ồ ạt như trước đây nữa.

“Để phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh địa ốc ngoài những lợi thế về vị trí dự án, thiết kế, không gian sống tốt, giá cả… thì còn cần đặc biệt phải quan tâm đến việc giữ uy tín, đảm bảo tiến độ xây dựng cũng như dịch vụ hậu mãi. Những doanh nghiệp thiếu tôn trọng khách hàng chắc chắn khó cạnh tranh với các thương hiệu có sẵn uy tín. Miếng bánh lớn nhất trong thị trường bất động sản sẽ không dành phần cho nhóm kinh doanh chỉ quan tâm đến lợi nhuận trước mắt mà quên đi việc khẳng định thương hiệu lâu dài”, ông Phúc nhấn mạnh.