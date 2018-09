Đừng treo những loại tranh này trong phòng khách

Không chỉ giúp đem lại mắn mắn mà nhiều người còn chọn treo tranh phòng khách để làm đẹp cho ngôi nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn, nếu không cẩn thận sẽ treo nhầm phải những bức tranh xấu, mang điềm xui xẻo, hút hết tài lộc của cả nhà. Dưới đây là những bức tranh không nên treo trong phòng khách, cần chú ý tránh mắc sai lầm.

1. Tranh con giáp trùng tuổi gia chủ

Nhiều người lầm tưởng rằng treo tranh con giáp trùng tuổi với bản thân thì sẽ mang lại nhiều may mắn. Điều này là không nên bởi treo tranh con giáp của gia chủ sẽ hình thành tương khắc, tương hình và tương hại. Treo tranh phong thủy về con giáp cần phải lưu ý, thứ nhất là: “tam hợp tương sinh” (sự kết hợp của 3 con giáp trong 12 con giáp mang lại may mắn: Hợi – Mão – Mùi, Dần – Ngọ – Tuất, Tỵ – Dậu – Sửu, Thân – Tý – Thìn). Do đó, nếu gia chủ cầm tinh con ngựa thì phòng khách có thể treo tranh chó hoặc hổ. Thứ hai là “lục hợp tương hợp” (6 nhóm quý nhân, mỗi nhóm có 2 tuổi hỗ trợ nhau: : Tý-Sửu, Dần-Hợi, Mão-Tuất, Thìn-Dậu, Tỵ-Thân, Ngọ-Mùi).



12 con giáp vốn có tương sinh tương hợp, vì vậy khi treo tranh con giáp, gia chủ nên chọn con giáp nào tương sinh hoặc "hạp tuổi" để việc làm ăn gặp nhiều may mắn - Ảnh internet

2. Tranh có rừng và dòng suối chảy hướng ra ngoài

Nếu bức tranh cảnh rừng có dòng suối chảy ôn hòa, cây cối tươi mát… là báo hiệu của sự may mắn, cuộc sống hưng thịnh, mạnh khỏe, bình an. Thế nhưng, nếu treo sai hướng, để dòng suối chảy ra phía ngoài nhà, tức là điềm báo về sự thất thoát tài lộc, xui xẻo sẽ đeo bám quanh năm.



Tranh có dòng suối và rừng vốn mang lại sự mát dịu cho phòng khách, tuy nhiên gia chủ cần chú ý hướng treo, đặc biệt không không nên treo theo hướng dòng suối chảy ra ngoài - Ảnh Internet

3. Tranh có hình thú dữ, binh khí

Theo phong thủy, tranh có hình thú dữ như hổ, báo, cá sấu, chim ưng… thể hiện sát khí, sự hung dữ sẽ gây sát khí, thậm chí gây ra họa sát thân rất nguy hiểm. Nếu vẫn muốn treo thì nên để đầu chúng hướng ra cửa, tuyệt đối không được quay vào nhà.



Treo tranh có hình thú dữ, gia chủ cần chú ý tới hướng treo để không ảnh hưởng tới sinh khí của phòng khách - Ảnh Internet

4. Tranh có màu sắc và khung cảnh ảm đạm

Những bức tranh phong thủy có màu sắc và khung cảnh ảm đạm dễ gợi sự tiêu điều, lạnh lẽo, thê lương sẽ mang đến những chuyện không mấy tốt đẹp, xui xẻo cho gia chủ. Ngoài ra, màu sắc tranh quá đậm hoặc quá sáng cũng sẽ làm khó chịu người nhìn.



Phòng khách tuyệt đối không nên treo những bức tranh có màu sắc tối và những khung cảnh ảm đạm dễ gây buồn chán, mệt mỏi, ảnh hưởng tới chuyện phát sinh tài lộc - Ảnh Internet

5. Tranh có đầu hươu (tuần lộc) hướng ra ngoài

Đây chính là một trong những bức tranh không nên treo trong phòng khách. Bởi tranh đầu hươu (tuần lộc) nếu được treo quay vào nhà thì sẽ mang ý nghĩa “lộc vào nhà”. Nhưng nếu đem treo chính giữa phòng khách, đối diện với cửa chính, nghĩa là đầu hươu quay ra ngoài cửa, lúc này lại mang ý nghĩa của cải, lộc lá… chẳng mấy mà mất hết.



Treo tranh đầu hươu (hoặc tuần lộc) cần chú ý hướng treo nếu không muốn lộc cứ mãi chảy ra ngoài - Ảnh Internet

6. Tranh có đàn ngựa chạy



Tranh “Bát mã” – 8 con ngựa của danh họa Trung Hoa Từ Bi Hồng là tranh cát tường mang điều tốt đẹp, may mắn nhưng chỉ nên treo trong trường hợp trong nhà có người bắt đầu lập nghiệp. Còn sau khi sự nghiệp đã lập xong thì phải tháo xuống không nên treo. Bởi nó mang ý nghĩa rằng gia chủ sẽ phải “suốt đời chạy đôn chạy đáo”!



Treo tranh ngựa chạy cần chú ý "thời điểm" chẳng hạn khi gia đình có người chuẩn bị lập nghiệp hoặc có kế hoạch làm ăn - Ảnh Internet

7. Chú ý màu sắc khung tranh

Cần chọn màu sắc khung tranh phù hợp ứng với ngũ hành để treo nhằm mang may mắn, tài lộc cho gia chủ. Nếu lựa chọn màu không hợp mệnh sẽ khiến cả nhà ngập khí xấu, làm gì cũng không thành, nghèo đói liên miên.



Hãy chọn những bức tranh có màu sắc phù hợp với tuổi và ngũ hành để tránh ảnh hưởng khí xấu của của tương khắc màu sắc - Ảnh Internet

8. Chú ý đến ngũ hành

Tranh hóa lá, mẫu đơn… rất hợp vưới gia chủ mệnh Mộc nhưng nếu treo trong nhà người mệnh Hỏa lại là điều cấm kị. Do đó, nếu treo tranh không tương thích sẽ khiến con đường công danh sự nghiệp, tài lộc… của mọi người trong gia đình khó mà thăng tiến được. Hơn nữa, gia chủ sẽ gặp những điều không tốt về sức khỏe.



Nên chú ý về ngũ hành tương sinh - tương khắc khi chọn tranh treo phòng khách - Ảnh Internet