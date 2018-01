Người mua đất ‘khóc’ ở dự án Ocean View

Ngày 9-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Thiên Nhân II (gọi tắt là Công ty Thiên Nhân II). Ông Hùng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bán đất biệt thự trái luật

Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng phát lệnh truy nã đối với giám đốc Công ty Thiên Nhân II do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Công ty này là chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (gọi tắt là dự án Ocean View) tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang.

Theo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với dự án Ocean View vào năm 2006, Công ty Thiên Nhân II đã thế chấp 40 lô đất biệt thự tại dự án này để vay vốn tại một ngân hàng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo văn bản thỏa thuận về đầu tư dự án Ocean View, Công ty Thiên Nhân II không được phân lô bán nền mà phải xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, xây dựng 64 nhà biệt thự để bán; khi nào Sở Xây dựng công nhận đủ điều kiện theo quy định mới được kinh doanh bất động sản. Thế nhưng Công ty Thiên Nhân II đã bỏ qua các quy định, bán đất bằng hình thức làm “hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở” với người mua.

Ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định việc chuyển nhượng đất nền, huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án Ocean View là trái quy định của pháp luật. “Dự án Ocean View chưa thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, chưa có văn bản xác nhận, thông báo của Sở Xây dựng việc nhà ở hình thành trong tương lai của dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê, mua theo pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản… Do đó, việc chuyển nhượng đất nền, huy động vốn bằng hình thức bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án này là vi phạm các quy định pháp luật” - ông Thiên nói.



Người mua đất tại dự án Ocean View gắn bảng thông báo để xác định sở hữu do lô đất bị chủ đầu tư bán cho nhiều người. Ảnh: TL

Nhiều người mua bị lừa



Thời gian qua, nhiều người mua đất tại dự án Ocean View liên tục tố cáo Công ty Thiên Nhân II lừa đảo khách hàng. Đó là những người mua đất đã trả đủ tiền nhiều năm nay nhưng không thể làm giấy tờ sở hữu do các lô đất này đã bị chủ đầu tư thế chấp ngân hàng. Oái oăm nhất là những người mua phải các lô đất đã bị Công ty Thiên Nhân II bán cho nhiều người, dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa các người mua, còn chủ đầu tư thì bỏ mặc khách hàng.

Điển hình như công ty của ông Ngô Phi Hùng (có nhà ở ngay đầu cổng vào khu biệt thự Ocean View) mua chín lô đất của dự án Ocean View thì tất cả đều bị Công ty Thiên Nhân II thế chấp tại một ngân hàng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Mặt khác, Công ty Thiên Nhân II còn bán các lô đất này cho nhiều người khác. Sau khi ông Hùng xây dựng nhà để ở thì có người đến nói họ đã mua các lô đất này từ Công ty Thiên Nhân II, cũng ký hợp đồng góp vốn giống ông Hùng đã mua trước đó. Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, do dự án không tuân thủ quy định nên các hợp đồng góp vốn với Công ty Thiên Nhân II đều là giao dịch vô hiệu, không được pháp luật công nhận.

Tương tự, nhiều người từ chủ đất tại dự án Ocean View giờ thành trắng tay.