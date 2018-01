Sẽ xử nghiêm sai phạm ở dự án The Song

Dự án này do Công ty CP Phát triển đô thị du lịch Sóng Việt (trụ sở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Dự án được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp giấy phép số 1270/GPXD ngày 10-8-2011.



Trả lời các câu hỏi, ông Huỳnh Cự (Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn) cho hay công trình này đã bị lập biên bản đình chỉ nhưng sau đó chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công nên tiếp tục bị lập biên bản đình chỉ thi công. Vậy nhưng sau đó người ta vẫn sai phạm. Qua kiểm tra, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng bất chấp. Quận đã xử phạt 100 triệu đồng, chủ đầu tư đã nộp phạt.

Theo ông Cự, sau 60 ngày nếu chủ đầu tư không tiến hành tháo dỡ các phần sai phạm thì quận sẽ cưỡng chế. Hiện quận Ngũ Hành Sơn đã lập một tổ để giám sát dự án gồm: công an phường, đội quy tắc đô thị của quận và phường.



Dự án The Song vừa bị xử phạt vì liên tục vi phạm. Ảnh: TẤN VIỆT

“Công an phường đã vào cuộc ngăn cấm xe cộ vận chuyển, công nhân làm việc ở đây. Lúc trước có quy định công trình vi phạm thì cắt điện, cắt nước là họ hết thi công. Giờ luật mới không cho làm vậy nữa. Nhưng nếu việc thi công vẫn tiếp tục thì sẽ tịch thu phương tiện thi công” - ông Cự nói.

Về việc trên, ông Vũ Quang Hùng (Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cho hay tất cả sai phạm đó phải nhờ các đơn vị chuyên môn. Sai phạm chỗ nào, chỗ nào lấn chiếm không gian công cộng thì phải xử lý.

“Dứt khoát phải dỡ bỏ chứ không xem xét mềm dẻo ở đây được. Các công trình nào nằm trong ranh giới phù hợp quy hoạch thì mới xem xét lại. Tôi đề nghị phạt thêm đơn vị thi công và đơn vị giám sát để mang tính răn đe. Đây là cái mới và Sở đang làm nghiêm túc” - ông Hùng khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng cho rằng muốn làm dự án thì phải làm cho nghiêm túc. Vì sau này còn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công trình vi phạm không đủ pháp lý sẽ không được cấp sổ, lúc đó còn lớn chuyện hơn nhiều.

“Ví dụ như trường hợp chung cư khách sạn Mường Thanh Sơn Trà, cố tình vi phạm và đã bán nhưng giờ không có giấy tờ giao cho khách. Các cơ quan chức năng cần xử lý ngay từ đầu, đừng để người ta xây vi phạm vươn ra chỉ giới, lúc đó rất phiền. Làm cái ban công vươn ra vài tấc, sau bắt đập bỏ thì không còn gì cái nhà nữa. Đề nghị phường, quận làm gắt ngay từ đầu” - ông Thơ nói.



Bảng quảng cáo được dựng lên với cái tên Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1. Ảnh: TẤN VIỆT

Chiều 11-1, Pháp luật TP.HCM đã liên hệ với chủ đầu tư để tìm hiểu các vi phạm này. Tuy nhiên, bảo vệ dự án cho hay lãnh đạo công ty đang ở Hà Nội. Theo quan sát của chúng tôi, dự án này có vẻ đã đổi chủ khi các nhân viên đều mặc đồ Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, ô tô cũng in logo của công ty này.

Ngoài ra, một bảng quảng cáo được dựng bên ngoài với hình ảnh dự án kèm thông tin “Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1. Quảng An 1 - Đà Nẵng resort” mà không hề có tên chủ đầu tư được công bố là Công ty CP Phát triển đô thị du lịch Sóng Việt. Quảng An 1 chính là nhà đầu tư hệ thống buýt trợ giá tại Đà Nẵng và sở hữu hàng trăm xe buýt, xe khách hoạt động tại đây.



Chiều cùng ngày, PV cố gắng liên hệ với lãnh đạo Quảng An 1 qua điện thoại nhưng bất thành.

Như tin đã đưa, ngày 10-1, bà Nguyễn Thị Anh Thi (Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn) cho hay đã có báo cáo về các sai phạm nghiêm trọng của dự án The Song liên quan hàng chục căn biệt thự biển trong dự án này. Quận Ngũ Hành Sơn đã nhiều lần đình chỉ thi công như chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công.

Được biết đến ngày 18-1, nếu chủ đầu tư không trình được giấy phép điều chỉnh bổ sung cho các hạng mục xây dựng sai phép thì chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế, phá bỏ các hạng mục đã xây dựng sai.