Biển giao thông làm cảnh sát “ức chế” khi xử phạt

CSGT TP.HCM cũng than Một cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho rằng Quy chuẩn 41 hiện nay gây khá nhiều lúng túng cho ngành CSGT khi xử phạt vi phạm. Đơn cử, khi thực hiện các công trình xây dựng thì cơ quan quản lý hạ tầng đô thị (Sở GTVT hoặc khu quản lý giao thông đô thị) sẽ có điều chỉnh đột xuất về giao thông nên phải lắp nhiều biển cấm, biển chỉ dẫn; băng rôn, biển hiệu tạm thời. Tuy nhiên, đối với trường hợp này, các tài xế nhiều khi thiếu quan sát nên vẫn đi theo thói quen, dẫn đến vi phạm rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng chức năng vì cho là băng rôn, biển hiệu tạm thời không có trong Quy chuẩn 41, không có hiệu lực áp dụng. Đối với biển cấm xe tải, có nhiều địa phương có biển cấm 0,5 tấn, một tấn…, ghi rõ số tấn trên biển cấm tùy theo khối lượng mà tuyến đường đó muốn cấm. Mà vấn đề này chưa được giải thích rõ ràng trong Quy chuẩn 41. Thực tế khi gặp biển cấm có vẽ hình xe tải thì tự hiểu là cấm xe tải từ 1,5 tấn trở lên, còn dưới 1,5 tấn không có loại biển nào. “Mới đây, Sở GTVT TP.HCM có cho lắp biển cấm bằng chữ ghi rõ là “Cấm ô tô tải và xe chở hàng có khối lượng chuyên chở là 0,5 tấn” được Bộ GTVT cho phép. Tuy nhiên, nhiều tài xế khi bị phạt thì không chấp nhận, cho rằng biển báo không đúng quy chuẩn nên không có hiệu lực vì không có xe tải nào 0,5 tấn. Đối với trường hợp này, chúng tôi phải dựa vào Điều 46 của Quy chuẩn 41 để giải thích vì Điều 46 có đề cập đến biển cấm viết bằng chữ bắt đầu bằng chữ “Cấm” để các tài xế chấp thuận việc xử phạt” - vị CSGT này lý giải. Lý của “ông” cắm biển: Việc ghi thêm chữ “Xe ô tô” là không sai. Các biển ghi thêm “Xe ô tô” là biển hiệu lệnh và việc viết như trên càng giải thích rõ hơn cho người dân về biển hiệu. Đối với biển báo cấm xe tải, Quy chuẩn 41 định nghĩa xe dưới 1,5 tấn trở xuống được gọi là xe con trong quy ước tổ chức giao thông. Vì quan điểm của ngành GTVT là hạn chế cấm các loại xe kích cỡ nhỏ nhằm giúp chuyên chở các mặt hàng nông sản vào phố: “Trường hợp đặc biệt phải cấm vào ngày, giờ nào do mật độ giao thông cao tùy từng địa phương. Bởi lẽ theo Điều 37 của Luật Giao thông đường bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức giao thông trên các hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của mình. Trước đây, Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng cũng có thắc mắc về những quy định này nhưng sau khi chúng tôi giải thích như trên họ đã cắm biển cấm theo tình hình thực tế của địa phương... Ông VŨ NGỌC LĂNG, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ____________________ Lý của “ông” xử phạt: Theo quy chuẩn, biển hướng dẫn R.412f không hề có chữ. Nếu muốn giải thích thì phải có biển phụ và biển này phải cắm độc lập. Theo quy định, quy chuẩn quy định biển có kích cỡ như thế nào, màu sắc ra sao thì phải tuân thủ đúng như vậy. Tuy nhiên, thực tế một số tuyến đường khi xây dựng, sửa chữa hoặc nâng cấp thì được khoán cho nhà thầu. Nhà thầu sẽ cắm biển luôn, nhiều khi có sai sót mà đơn vị quản lý chưa kịp điều chỉnh. Một cán bộ Cục CSGT (C67, Bộ Công an)