Bình Chánh còn 14 xã chưa khảo sát an toàn điện

Ngày 1-3, Công ty Điện lực Bình Chánh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tư vấn hộ gia đình sử dụng điện an toàn phòng, chống cháy nổ. Công ty đã tiến hành khảo sát hệ thống điện cho 216 hộ nghèo tại xã Tân Nhựt và thị trấn Tân Túc.

Số hộ gia đình có hệ thống điện trong nhà không đảm bảo an toàn là 183 hộ, chiếm tỉ lệ 85%; thường rơi vào các trường hợp như hệ thống dây dẫn điện trong nhà không phù hợp với nhu cầu phụ tải do thiết kế ban đầu; lắp đặt thêm phụ tải so với thiết kế ban đầu...

Sau đó nhân viên điện lực đã đến tận nhà để thay thế, sửa chữa miễn phí các vấn đề tồn đọng gây nguy hiểm cho hộ dân.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Ngọc Định, Bí thư, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh, cho biết hiện tại toàn địa phương còn 14 xã chưa tiến hành khảo sát. Sắp tới, điện lực Bình Chánh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn cho các hộ dân.



Ông Trần Ngọc Định, Bí thư, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đấu nối điện bằng việc quấn bao nylon bên ngoài rất nguy hiểm.



An toàn điện chưa được các hộ dân quan tâm.



Nhân viên điện lực sửa chữa đường dây đảm bảo an toàn cho người dân.



Nhân viên ngành điện đang thay thế thiết bị miễn phí cho các hộ nghèo.



Các thiết bị điện mới được thay thế cho hộ nghèo.