Bộ trưởng GTVT: Xử nghiêm xe nhồi nhét khách dịp Tết

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể cho rằng bắt đầu từ ngày mai (ngày 31-1, tức 15 tháng Chạp) bắt đầu bước vào tháng cao điểm phục vụ Tết. Nên các đơn vị, địa phương không được lơ là chủ quan.



Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu xử lý nghiêm những nhà xe nhồi nhét khách. Ảnh: plo.vn

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hướng dẫn, cung cấp thông tin, định hướng cho người dân có ý thức, thói quen tốt khi tham gia giao thông. Đồng thời, rà soát lại công tác phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm trong cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch phục vụ Tết nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị.



Đối với các đơn vị vận tải, Bộ trưởng đề nghị cần huy động toàn lực, sẵn sàng tăng chuyến khi cần thiết. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý các tệ nạn xã hội tại bến xe, nhà ga, đặc biệt, xử lý nghiêm nạn chèo kéo, nhồi nhét hành khách và nạn xe dù bến cóc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Các cơ quan, địa phương cần có phương án chấn chỉnh ý thức tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông đối với từng lĩnh vực.

Cụ thể, an ninh và an toàn hàng không cần được tăng cường nghiêm, rà soát lại công tác điều hành bay, tăng cường kiểm tra kiểm soát. Lĩnh vực đường sắt cần tăng cường duy tu, bảo dưỡng toa tàu, đường ray, đảm bảo an ninh an toàn tại các nhà ga…

Trước đó, báo cáo Bộ trưởng, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết trong tháng cao điểm phục vụ Tết, Sở GTVT đã lên kế hoạch kiểm soát các khu vực trọng điểm gồm sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực bến phà Cát Lái, Bến xe khách liên tỉnh miền Đông và miền Tây.

Đặc biệt, Sở GTVT phối hợp cùng các địa phương thành lập tổ điều phối giao thông vùng của 8 tỉnh, thành phố nhằm chống ùn tắc giao thông từ xa, có đầu mối thông tin trong quá trình điều phối, xử lý nhanh khi có tình huống ùn tắc xảy ra. Sở GTVT TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai tốt nhất công tác phục vụ Tết cho người dân...