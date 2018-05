BOT Ninh Lộc sẽ giảm phí thêm 7 xã

Chiều 10-5, tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã cơ bản thống nhất với kiến nghị của tỉnh này cùng nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa về miễn, giảm phí qua trạm thu giá BOT Ninh Lộc trên quốc lộ 1 đặt tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).



Thứ trưởng Lê Đình Thọ thống nhất với kiến nghị miễn, giảm phí BOT của tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Theo đó, Bộ GTVT chấp thuận cho tiếp tục thực hiện miễn, giảm phí qua trạm BOT Ninh Lộc đối với 20 xã, phường của thị xã Ninh Hòa nằm lân cận trạm thu giá.

Trong đó, miễn phí hoàn toàn đối với ô tô loại 1 gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, xe 12-30 ghế ngồi, xe tải 2-4 tấn không kinh doanh, xe buýt vận tải khách công cộng. Giảm 40% giá vé đối với ô tô từ loại 2 đến loại 5 thuộc các địa phương trên. Miễn phí hoàn toàn đối với tất cả loại xe buýt vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng thống nhất xem xét cho giảm giá vé qua trạm BOT Ninh Lộc đối với tất cả ô tô của chủ sở hữu tại bảy xã còn lại của thị xã Ninh Hòa. Thứ trưởng đề nghị chính quyền địa phương rà soát số lượng phương tiện để lập danh sách giảm phí. Thứ trưởng yêu cầu Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa tính toán lại khi thực hiện giảm phí để đảm bảo phương án tài chính, công bằng so với trạm BOT khác.



Bộ GTVT họp với UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết tình hình trạm BOT Ninh Lộc. Ảnh: TẤN LỘC

Tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận chủ trương miễn, giảm giá qua trạm BOT Ninh Lộc. Cụ thể, đề nghị miễn phí hoàn toàn đối với ô tô loại 1 của 20 xã, phường nằm trong phạm vi bán kính 10 km tính từ trạm BOT Ninh Lộc. Kiến nghị giảm 50% giá đối với tất cả các loại ô tô ở bảy xã, phường còn lại của thị xã Ninh Hòa nằm ngoài phạm vi bán kinh 10 km tính từ trạm thu phí.



Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng chấn chỉnh tình hình mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông tại BOT Ninh Lộc. “Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi gây rối, cố tình cản trở giao thông, hành hung nhân viên trạm thu phí. Đề nghị tỉnh có biện pháp đảm bảo hoạt động bình thường tại trạm thu phí, không để diễn biến thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự địa phương, mất an toàn giao thông trên quốc lộ 1” - ông Thọ nói.



Các tài xế tấn công nhân viên trạm BOT Ninh Lộc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, để giải quyết tình hình căng thẳng, phức tạp tại BOT Ninh Lộc, nhà đầu tư đã áp dụng mức miễn, giảm phí đối với 20 xã, phường của thị xã Ninh Hòa nằm lân cận trạm thu phí từ ngày 3-5. Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc cũng thống nhất giảm giá vé đối với bảy xã, phường còn lại của thị xã Ninh Hòa.





Trạm BOT Ninh Lộc thường xuyên xảy ra ùn tắc do tài xế phản đối thu phí. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, ngày 3-5, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất giải pháp tạm thời xử lý tình hình mất an toàn giao thông, an ninh trật tự tại BOT Ninh Lộc. Theo đó, Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đề nghị Bộ GTVT tiếp tục xem xét lại để thống nhất phương án đã có sự đồng thuận của người dân, chính quyền địa phương đã được nhà đầu tư kiến nghị trước đây.

Trong trường hợp Bộ GTVT không thống nhất, để tránh gây mất trật tự xã hội tại địa phương, mất an toàn giao thông, nhà đầu tư đề nghị Bộ GTVT xem xét phương án dừng thu phí tại BOT Ninh Lộc; đồng thời xem xét phương án tài chính theo hướng bố trí nguồn vốn nhà nước hoàn vốn cho nhà đầu tư hoặc đề nghị Bộ GTVT tổ chức thu.