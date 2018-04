Khu vực vùng núi các tỉnh từThanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 35-37 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ C. Các tỉnh Nam bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.



Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng nắng nóng ở Tây Bắc của Bắc bộ và khu vực vùng núi miền Trung sẽ kéo dài đến hết ngày 14-4, sau đó giảm dần. Ở các tỉnh Nam bộ, nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày 16-4, sau đó sẽ giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây phát triển, gió trên vịnh Bắc bộ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Dự báo tình trạng gió mạnh ở vịnh Bắc bộ cókhả năng duy trì đến hết ngày 14-4.