Cấm bay hành khách định mang xăng Zippo lên máy bay

Ngày 13-3, đại diện Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết hành khách N.V.Đ. (47 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP.HCM) đã bị cấm bay trong thời gian 1 năm vì không thực hiện quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Thời hạn bị cấm từ ngày 25-2-2017 đến hết 24-2-2018. Trong thời gian này, các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế không được vận chuyển hành khách N.V.Đ.

Trước đó, trong lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh cho chuyến bay VJ373 VCL - SGN, từ sân bay Chu Lai đến TP.HCM ngày 19-11-2016, ông N.V.Đ. đã không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên an ninh soi chiếu, cố tình giấu bình xăng zippo trong người để đi qua điểm kiểm tra an ninh.

Hành vi này của ông Đ. vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 24 Nghị định 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Theo Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC ngày 19-11-2016 của Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không Chu Lai, ông N.V.Đ. bị phạt 750.000 đồng.

Quá thời hạn nộp phạt, mặc dù đã được đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không Chu Lai đôn đốc nhưng ông N.V.Đ. vẫn trốn tránh không chấp hành.