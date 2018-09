Căng thẳng đối thoại vì cắt đường xây bệnh viện cổ phần

Chiều 11-9, tại hội trường trụ sở UBND xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An), UBND TP Vinh phối hợp với Sở Xây dựng Nghệ An và cơ quan chức năng đối thoại với người dân về việc đóng đường Hồ Tông Thốc.



Đoạn đường Hồ Tông Thốc (ô màu đỏ) đã đóng bịt và cắt giao đất cho Công ty CP Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây dựng BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, từ tháng 1-2017, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh đóng đường Hồ Tông Thốc tại điểm giao nhau với đại lộ Lê Nin. Đoạn đường bị đóng đã được cắt giao cho Công ty CP Hữu nghị đa khoa Nghệ An xây dựng BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Người dân xã Nghi Phú phát biểu, kiến nghị tại buổi đối thoại.

Hiện người dân lưu thông trên đường Hồ Tông Thốc theo hướng từ quốc lộ 1A ra đại lộ Lê Nin hoặc đến trụ sở UBND xã Nghi Phú, Nghi Đức và Nghi Phong… đã bị công trình bịt ngang đường.

Do đó, người dân phải rẽ sang đường Hoàng Phan Thái hoặc các con đường khác để tiếp tục hành trình. Đường Hồ Tông Thốc cũng là con đường chính của BV Tâm thần Nghệ An, Trường CĐ nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc…



Rất đông người dân đến tham gia đối thoại.

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Lê Sỹ Chiến- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh – người chủ trì cuộc đối thoại thông tin: “Thời gian quan các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh nhận được nhiều ý kiến, đơn thư của bà con nhân dân hỏi về việc đóng đường Hồ Tông Thốc. Trong đó có ba nội dung chính: Việc đóng đường Hồ Tông Thốc là đóng tạm thời để xây bệnh viện hay đóng vĩnh viễn, nguyên nhân tại sai lại đóng. Thứ hai là đóng đường là ảnh hưởng đến người dân và đề nghị có giải pháp khác phù hợp đối với việc đóng đường. Thứ ba là tại sao thu hồi đất đường giao thông để giao cho một đơn vị tư nhân xây bệnh viện (công ty cổ phần)?”.



Người dân đứng lên phát biểu đề nghị mở lại đường.



"Việc đóng đường khiến chúng tôi đi ra đại lộ Lê Nin gặp khó khăn và xa hơn nhiều".



Bà Nguyễn Thị Tứ (76 tuổi): Đường Hồ Tông Thốc có lịch sử lâu đời, tại sao lại đóng lại cắt con đường thành ba khúc.



Đại diện Sở Xây dựng Nghệ An giải thích về quay hoạch: "Đóng đường Hồ Tông Thốc được thực hiện theo quy hoạch từ 2003, sau đó là quy hoạch xã Nghi Phú- xã nông thôn mới năm 2012".



Đại diện Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết: "Việc thu hồi đất đường Hồ Tông Thốc là thực hiện trên cơ sở quy hoạch đã được duyệt và chấp thuận dự án đầu tư xây bệnh viện theo thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Giao đất đây là thực hiện theo luật, đối với bệnh viện giao đất thu tiền, công ty phải nộp tiền thuê đất hằng năm...”.



Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Nghi Phú: "Anh em chúng tôi trưởng thành từ cơ sở nên về chuyên môn về quy hoạch từ trước đến nay xã Nghi Phú thuê Viện Quy hoạch kiến trúc Nghệ An làm tư vấn và làm quy hoạch. Quá trình thực hiện chúng tôi chấp hành theo chủ trương quy định. Chỉ có một điều vừa rồi góp ý vào quy hoạch phân khu mời các xóm lên và treo ở xóm nhưng nhìn vào bản quy hoạch không hiểu chuyên môn nên không ai góp ý. Về quy hoạch thì quy hoạch "treo" quá lớn...



Ông Lê Sỹ Chiến- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh: Việc đóng đường Hồ Tông Thốc không phải là đóng tạm thời mà đóng vĩnh viễn và đã thực hiện theo quy hoạch nên không mở lại. Về việc đường Hồ Tông Thốc từ quốc lộ 1A đến đoạn bị đóng đang xuống cấp, hư hỏng, UBND TP Vinh sẽ tu sửa lại. Ngoài ra UBND TP Vinh sẽ đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xây dựng con đường dọc bờ rào phía Nam bệnh viện để người dân rẽ ra đại lộ Lê Nin gần hơn.