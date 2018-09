Căng thẳng đối thoại vụ đóng đường xây bệnh viện

Dân phải đi đường khác Để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dự án BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2, từ tháng 1-2017, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh đóng đường Hồ Tông Thốc tại điểm giao nhau với đại lộ Lê Nin. Mặt bằng đoạn đường bị đóng giao cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Hiện người dân lưu thông trên đường Hồ Tông Thốc theo hướng từ quốc lộ 1A ra đại lộ Lê Nin hoặc đến trụ sở UBND xã Nghi Phú, Nghi Đức và Nghi Phong… đã bị công trình bịt ngang đường. Do đó người dân phải rẽ sang đường Hoàng Phan Thái hoặc các con đường khác để tiếp tục hành trình.